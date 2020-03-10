Yerli Otomobil 12 Mart Tarihinde Vatandaşlar ile Buluşacak!

Gemlik Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir tarafından yapılan açıklamaya göre yerli otomobil 12 Mart 2020 tarihinde vatandaşlarla buluşacak. İşte detaylar!

Üretim Gemlik'te Yapılacak!

AA tarafından yapılan habere göre etkinlik için sürdürülen hazırlıkların tamamlandığını belirten Ağdemir, "Otomobilimizin paydaşları, çözüm ortakları, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, otomobilimizin CEO'su Gürcan Karakaş, Bursa protokolü ve Gemlik protokolü katılım sağlayacak. Gemlik Ticaret Odası, Gemlik Ticaret Borsası, Gemlik Belediyesi ve Gemlik halkı olarak en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız." dedi.

Gemlik Ticaret Odası Başkanı Hasan Yıldırım, üretimin Gemlik sınırlarında yapılacak olmasından gurur ve heyecan duyduklarını, bütün halkın tanıtıma davetli olduğunu belirtti.Tanıtımın ilçede bulunan bir otelde yapılacağı bilgisi paylaşılmış olsa da bu otelin hangisi olduğu şu an için açıklanmadı. Yerli otomobil, toplantının yapılacağı otelin önünde sergilenecek ve görmek isteyen kişilerin katılımına açık olacak.

Peki siz yerli otomobili kanlı canlı bir şekilde görmeye gidecek misiniz? Konu hakkındaki düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.