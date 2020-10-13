Geçtiğimiz aylarda yerli otomobil, Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte tanıtılmıştı. Tanıtıldığı günden itibaren büyük bir heyecan uyandıran yerli otomobil merakla bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli otomobil ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez tarafından yapılan açıklamalara göre yerli otomobil bataryasında kullanılacak lityum Türkiye'de üretilecek. Bakan Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Yerli Otomobil Bataryasında Kullanılacak Lityum Ne Zaman Üretilecek?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli otomobil bataryası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fatih Dönmez, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye’de ilk defa lityum üretimine başlayacağız. Pilot tesiste lityum üretimini sağlamış olacağız. Bu tesisten sonraki planımız daha yüksek kapasiteli bir tesis hayata geçirmek" şeklinde konuştu.

Yerli otomobil bataryası ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Bataryada kullanılacak lityumu Türkiye'de üretir hale geleceğiz. Türkiye’de ilk defa lityum üretimine başlayacağız. Yerli otomobil bir ortak girişim grubunun sonucu. Geçtiğimiz aylarda fabrikanın temeli atıldı. Biz kendilerine, bataryada kullanılacak lityumun teminini yapabileceğimizi söyledik. 500 gram cevherden biz 0,1 gram lityum çıkaracağız. İthal ettiğimiz bir ürünü Türkiye'de üretir hale geleceğiz. Üretilecek lityum karbonatın tonu 20 bin dolar" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Türkiye’de ilk defa lityum üretimine başlayacağız. Pilot tesiste lityum üretimini sağlamış olacağız. Bu tesisten sonraki planımız daha yüksek kapasiteli bir tesis hayata geçirmek. Ağustos ayında Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir keşif vardı. O dönemde biz iki katmanda çalışmalarımızı yaptığımızı söylemiştik. İnşallah önümüzdeki günlerde bir keşif yakalanır ve tespit yapılırsa Cumhurbaşkanımızla birlikte paylaşacağız. Şu an içinde bulunduğumuz tesisle alakalı gerçek maliyetler henüz çıkmadı. Çalışmalar devam ediyor. Bugünden maliyetle alakalı çalışmayı söylemek doğru olmaz. Ama şunu söyleyebiliriz, ekonomiktir. İthal ettiğimiz ürüne göre daha ekonomik olacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Yerli Otomobil Ne Zaman Çıkacak?

Geçtiğimiz aylarda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Planlandığı gibi 2022'nin sonunda biz bu araçları yollarda göreceğimize inanıyoruz. Türkiye'nin Otomobilini gururla Türkiye'nin yollarında görebileceğiz. Tabiki bir avantajı olacak ama dünya ile rakabet edebilecek bir fiyat politikası uygulamak üzerede arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ama bugünden şöyle olacak böyle olacak demek doğru olmaz. Bu elektrikli bir araç çok büyük bir avantaj sağlıyor. Şarj istasyonları şuandaki ihtiyaçların çok çok üzerinde çok çeşitli lokasyonlarda var. Sınıfındaki rekabetçi bir araç olmasını diliyoruz" şeklinde konuşmuştu.