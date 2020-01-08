Yerli Otomobil Belgesel Oluyor! Çıkış Tarihi Duyuruldu

Geçtiğimiz haftalarda Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte tanıtılan yerli otomobilin hikayesi mini belgesel oluyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Yerli Otomobilin Hikayesi Belgesel Olacak!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu resmi Twitter hesabı üzerinden atılan tweette "Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım sürecimiz ve #TOGG tasarım ekibimiz... Herkesin büyük beğenisini kazanan #TürkiyeninOtomobili tasarım hikayesi mini bir belgesel ile Cuma günü burada." açıklaması yazıldı ve bir video paylaşıldı.

Hemen aşağıdan Türkiye'nin Otomobili Girişim Girişim Grubu tarafından atılan tweete ulaşabilirsiniz.

Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım sürecimiz ve #TOGG tasarım ekibimiz...



Herkesin büyük beğenisini kazanan #TürkiyeninOtomobili tasarım hikayesi mini bir belgesel ile Cuma günü burada.#YeniLigeYolculuk pic.twitter.com/rsY4jaeD4o — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) January 8, 2020

Yerli Otomobil Özellikleri Nedir?

Tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken yerli otomobilin tüm özellliklerini sizler için bir videoda anlattık. Hemen aşağıda yer alan videodan yerli otomobilin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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