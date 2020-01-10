Yerli Otomobil Binlerce Kişiye İstihdam Sağlayacak

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlik ile birlikte duyurulan yerli otomobil ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olabilir.

35 Bin Kişiye İstihdam

Girişimci İş Adamları Vakfı tarafından düzenlenen Yakın Plan Girişimci Buluşmaları dün akşam saatlerine doğru gerçekleşti. Toplantı sırasında son zamanların dikkat çeken gelişmelerinden olan yerli otomobil konusuna da tabii ki değinildi. Toplantı sırasında açıklama yapan emekli üst düzey otomotiv yöneticisi İbrahim Aybar, "Sadece otomobili ortaya koymak üretmek değil bunun arkasında birçok aşama var. Bunun istihdama olan katkısı otuz, otuz beş bin olacağı kesin gözüküyor." dedi.

Yani Aybar, bu girişime bütünsel olarak bakıldığı durumda otuz beş bin kişi için istihdamın yaratılacağını düşünüyor. Aybar'ın konuşmasının devamı ise şu şekilde:

"Sadece otomobili ortaya koymak üretmek değil bunun arkasında birçok aşama var. Montaj, dağıtım mekanizması, satış teşkilatının kurulması, servisinin yapılması var finansman yani baktığınız zaman dokuz, on tane değer zincirinin oluşması var. Bunun ekonomiye çok büyük katkısı olacağı kesin çünkü bugün bir montaj hattın da 4 bin kişi çalışıyorsa inanın değer zincirine baktığınızda 30-35 bin kişiye kadar büyük bir nitelikli istihdama gidiyor”