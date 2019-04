Yerli Otomobil CEO'su: Otomobilden Fazlasını Yapmak Üzere Yola Çıktık

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, Forum İstanbul 2019 etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Karakaş, yerli otomobilde 8 kriter belirlediklerini açıkladı.

Karakaş, otomobil açısından bakıldığında teknolojilerin değişmesiyle enerjide, ulaşımda, mobilitede ve iletişimde çok önemli değişimlerin olduğunu dile getirdi ve "Biz Türkiye için Türkiye'nin hamuruyla, fikri ham maddesiyle ama küresel ortamda rekabet edebilecek bir otomobille başladık ve otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktık. Ve farklılaşacağımız nokta da budur." dedi.

Gürcan Karakaş, otomotiv teknolojisinin çoklu boyutta uzmanlıklar gerektirdiğini ve bu uzmanlıkların artık otomobil fabrikasında veya teknoloji kullanılan her yerde çok önemli hale geldiğini kaydetti. 4'üncü sanayi devriminde özellikle dijitalleşmeyle, nesnelerin internetiyle beraber, yeni iş imkanlarının ortaya çıktığını aktaran Karakaş, "Baktığımızda her yenilik, sanayideki her gelişme rekabetçiliği artırıyor. Çünkü verimliliği artırıyor. Verimlilik ve rekabetçilik arttığı zaman refah artıyor. Dolayısıyla herkesin temel motivasyonu refahını artırmak için, verimliliğini artırmak ve verimliliğini artırmak için de yeni teknolojiler geliştirmek" dedi.

Her İsteyen Yapamıyor!

Dünyanın ve Türkiye'nin önünde bu alanda bir fırsat bulunduğuna dikkati çeken Karakaş, "Dünyada otomobil üretmek isteyen, mobilite ekosistemi yaratmak ve oluşturmak isteyen birçok şirket var ama yapamıyorlar. Çünkü bu işin başarısı için gerekli 8 kriterin hepsini eş zamanlı uygulayamıyor veya aynı anda yerine getiremiyorlar. Başarı için ilk temel kriter bir fırsatın olması, doğru zamanda doğru yerde, doğru ekiple doğru yetkinlikte olmak, ki bu şartların hepsi bizde mevcut." dedi.

Küresel rekabet gücüne sahip bir marka yaratmak ve hedeflenen pazar payına ulaşmak için gerekli ürün portföyünü oluşturmak gerektiğini vurgulayan Karakaş, "Bir araçla değil seçim potasına girmek için en az 3-5 araçla pazarda olmak gerekli. Maliyet hedefini ve araç başına hedeflenen karlılığı yakalamak ve ülkemize ait fikri mülkiyet haklarını ortaya çıkarmak da gereklilikler arasında" diye konuştu.

Gürcan Karakaş, diğer kriterler ile ilgili olarak da şunları söyledi; "Konusunda uzman çok yönlü kişilerden oluşan bir takım ve müşteri odaklı, çevik ve özerk yapısı olan bir organizasyon yaratmak. Dünya standartlarında kalite yakalanması bir yana bu hedef de aşılarak beklentilerin üzerinde olumlu sürprizler yapmak. Akıllı araç ile akıllı nesnelerin bağlantısı. Otonom sürüş ile 3'üncü yaşam alanına dönüşmesi ve mobilitenin sadece ulaşım olmaktan çıkıp nesnelerle bağlantılı bir servis haline dönüşmesi, yani bir ekosistem ortaya çıkarmak ve son olarak uzun soluklu kararlılık ve yatırım gücünü ortaya koymak."

