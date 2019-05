Yerli Otomobil CEO'su: Planı Tıkır Tıkır İşletiyoruz

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması tamamlandı. Yarışmada Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş bir dizi açıklamalarda bulundu.

Karakaş, "Yerli otomobil, küresel rekabet eden, yeni nesil doğuştan elektrikli, otonom sürüş seviyesi 3’e hazır, bağlantı ve internete uyumluluk olarak başından itibaren planlı, akıllı bir cihaz olacak" dedi. Dünyada 29 OEM firmasının mobilite ekosistemine 10 yılda 300 milyar dolar yatırım planladığını belirten Karakaş, "Sadece Çin 136 milyar dolar yatırım yapacak. 2022 yılına kadar da 60 yeni model elektrikli araç piyasaya girecek. Çin’de 500 start up şirketi var. 1 milyar dolardan 5 milyar dolara kadar paraları var. Ve bu şirketlerin dörtte üçü sadece araçlarda mobilite sistemi ile ilgileniyorlar." dedi.

Her şey Planlandı!

TOGG olarak şarj altyapısından nesnelerin bağlantısına, yeni start up’lardan yeni yan sanayilere kadar geniş bir mobilite ekosistemi oluşturacaklarını kaydeden Karakaş, şu sözlere yer verdi:

"Türkiye’nin teknoloji konusunda sinerji yaratacak şirketleri bünyemizde. Büyüyen segmente yatırım yapacağız. 2022 yılında C segmenti SUV araçla pazara giriyoruz. İki-üç yıldan sonra AB merkezli ihracat pazarlarına yönlendirmek istiyoruz. Bu projenin hesabı, kitabı aslında 15 sene. 2022 yılına kadar piyasaya çıkana kadar, her hafta her ay ne yapacağımız programlandı. Planı tıkır tıkır işletiyoruz. Gelecekte ev, işyerinden sonra otomobilin kendisi teknoloji ile bir yaşam alanına dönüşecek. Otomotivin mobilite ekosistemine dönüşümü bu anlamda önemli bir fırsat yaratıyor. Akıllı evler, binalar, şehirler ile etkileşimi olan bir dünyadan bahsediyoruz. Biz de bu nedenle bir otomobilden daha fazlasını hedefliyoruz. Otomobilin bine yakın özelliğini bugünden belirledik"

