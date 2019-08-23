Yerli Otomobil CEO'su: Yüzlerce Kişi Araca Sahip Olmak İstiyor

Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil hakkında Almanya'nın başkenti Berlin'de bir dizi açıklamalarda bulundu.

Yerli otomobilin ön gösterimini aralık ayı sonunda yapacaklarını belirten Karakaş, şunları söyledi: "Pazara çıkmamıza 2 yıldan biraz daha fazla zaman olmasına rağmen yüzlerce yurttaşımız ön ödeme yapıp araca ilk ulaşanlardan olma arzusunu iletiyor. Bu konunun netleşmesi için biraz daha zamana ihtiyacımız var.

Otomobilden daha fazlasını yapmak ve bir ekosistem inşa etmek üzere yola çıktığımızı her fırsatta dile getirdik, tüketicilerimize ulaşma konusunda da yenilikçi olacağımızı şimdiden söyleyebilirim. 2022 yılının ortasında pazara sunacağımız aracımız pazara çıktığı tarihte tüm markaların tüketiciye karşı sorumluğu neyi gerektiriyorsa onu sunacaktır.

Yerli Otomobil'in Fotoğrafları Geliyor

Gürcan Karakaş açıklamasının devamında "Doğuştan elektrikli, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'na ait, C segmentinde bir SUV olan aracımızın ön gösterim aracı sadece bir maket değil gerçek boyutlarında ve yürüyen bir araç olacak. Aracın fotoğrafları da aralık ayından itibaren paylaşılabilir hale gelecek" dedi.

Yerli otomobilde her kategori için bir güç seçeneği sunacaklarını belirten Karakaş, "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın daha önce açıkladığı gibi tek dolumla 500 kilometre yol alabilecek kapasitede bir seçeneğimiz de olacak" diye konuştu.

Yerli otomobilin otonom sürüş teknolojisine sahip olacağını söyleyen Karakaş, aracın bataryasında son seviyede lityum iyon hücrelerin kullanılacağını duyurdu.