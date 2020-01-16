Yerli Otomobil Dünyaya Açılıyor! İşte Tanıtım Tarihi

Geçtiğimiz aylarda Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte tanıtılan yerli otomobil dünyaya açılıyor. Yerli otomobilin dünyaya tanıtılacağı açıklandı.

Yerli Otomobil Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Tanıtılacak

Tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken yerli otomobilin Mobil Dünya Kongresi'nde dünyaya tanıtılacağı açıklandı. Yerli otomobil 24-27 Şubat'ta İspanya'nın başkenti Barselona'da tanıtılacak. TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş, Mobil Dünya Kongresi'nde yerli otomobilin özelliklerini anlatacak. Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte C-Sedan ve C-SUV olmak üzere toplamda iki adet yerli otomobil tanıtılmıştı. Yerli otomobilin tasarımını görenler şaşkınlıklarını gizleyememişti.

Yerli otomobilin özelllikleri neler? Yerli otomobil neler sunuyor? Hemen aşağıda yer alan videodan yerli otomobilin özellikleri hakkında tüm detayları öğrenebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı ve Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak ve proje bazlı devlet yardımı verilecek. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar lira olacak.