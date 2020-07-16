Yerli Otomobil Fabrikasının Temeli için Tarih Verildi

Bir süre önce yerli otomobil TOGG'un fabrikasının kurulacağı bölgeyi açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şimdi de TOGG yerli otomobil fabrikası temel atma töreni tarihi hakkında paylaşım yaptı. TOGG yerli otomobil fabrikası temel atma töreni tarihi resmi olarak açıklandı.

Yerli Otomobil Fabrikası Temel Atma Töreni Tarihi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) İnşaata Başlama Törenine ilişkin tweet paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 18 Temmuz 2020 tarihini hedef gösterdi. Twette "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notu düşüldü.

📆 18 Temmuz 2020



⏰ 17:30



📍 Gemlik, Bursa pic.twitter.com/IpQWFFD8iy — Mustafa Varank (@varank) July 16, 2020

TOGG Fabrikası Nereye Kurulacak?

Daha önceden TOGG mühendislik ve tasarım tesisleri üretimine başlanacak bölgenin Bursa'nın Gemlik ilçesi olduğu paylaşılmıştı. Şimdi ise 18 Temmuz'da TOGG fabrikasının inşaatına başlanacağını görmüş oldukç Ayrıca temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve TOGG girişimcilerinin katılması bekleniyor.

18 Temmuz Cumartesi günü yapılacak temel atma töreninde Koronavirüsten dolayı kontrollü katılımın olacağını belirtelim. TOGG fabrikasının temel atma töreninden sonraki süreçte ise yerli otomobilin seri üretimi ve dağıtımıyla ilgili çalışmaların hız kazanması muhtemel.