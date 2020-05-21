Yerli Otomobil Fabrikası için İlk Kazma Vuruldu! İşte Detaylar

Yerli otomobil fabrikası için çalışmalar son sürat devam ediyor. ÇED raporu ve zemin etütleri gerçekleştirilen fabrikanın yapılacağı askeri arazide bulunan yapıların yıkımına başlandı.

Yerli Otomobil Fabrikasında Son Durum

Yerli otomobil fabrikasının temal atma töreninin Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Fabrikanın elektrik, su ve doğal gaz gibi gerekli olan tüm altyapıların hazırlandığı paylaşılan bilgiler arasında yer almakta.

Yerli otomobil fabrikasının arazisi denize sıfır ve hemen yanında liman bulunmakta. Bu liman sayesinde araçların sevk edilmesinin kolayca yapılabileceği söylenmekte.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar lira olacak. Elektrikli otomobil üretiminin 5 modelde yılda 175 bin adet olması beklenmekte.

Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek ve bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.