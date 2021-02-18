Yerli Otomobil Fabrikasının Son Durumu Açıklandı

Yerli otomobil fabrikası çalışmalarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme, Türkiye'nin Otomobili resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Yerli Otomobil Fabrikası Çalışmaları Ne Durumda?

Yerli otomobil, geçtiğimiz aylarda Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen bir etkinlik esnasında tanıtılmıştı. Gerçekleşen tanıtımın ardından milyonlarca insan, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen elektrikli otomobili sabırsızlıkla beklemeye başlamıştı. Yerli ve milli arabaya ilişkin çalışmalar devam ediyor. Yaşanan gelişmeler ise popüler sosyal medya platformu Twitter aracılığıyla aktarılıyor.

Türkiye'nin Otomobili Twitter hesabı üzerinden bugün yapılan bir paylaşımla beraber otomobilin fabrikasına dair gerçekleşen yeni bir gelişme aktarıldı. Yapılan paylaşımda, "Gemlik Tesisimizin boyahane, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Boyahane binası temelinin demir montajı başladı" ifadelerine yer verildi. Son duruma ilişkin detaylı bilgi ise video üzerinden paylaşıldı.

Paylaşılan videoda, "Gemlik Tesisimizin zemin güçlendirme ve üst yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 1500 kişilik saha çalışmaları ortamı hazırlıkları devam ediyor. Zemin güçlendirme çalışmalarının son aşamasına gelindi. Toplamda 22 bin 656 adet konteyneri doldurmaya yetecek kadar 725 bin metreküp kazı yapıldı" ifadeleri yer aldı ve ayrıca şu bilgilere de yer verildi:

"Olimpik ölçülerde 130 havuzu dolduracak kadar 325 bin metreküp dolgu yapıldı. Uç uca birleştirildiğinde 698 kilometreye ulaşarak İstanbul'dan Antalya'ya uzayacak 36 bin 500 adet zemin güçlendirme kolonu üretildi. Boyahane, enerji, gövde ve giriş binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Boyahane binası temelinin demir montajı başladı. Bizi izlemeye devam edin."

Gemlik Tesisimizin boyahane, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı.



Boyahane binası temelinin demir montajı başladı.#YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/0dJzQRjzuu — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) February 18, 2021

Yerli Otomobil İçin MGM ile İş Birliği Yapılacak

Geçtiğimiz hafta yerli otomobilin yeni özelliği için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile iş birliğinin yapılacağı açıklanmıştı. Türkiye'nin Otomobili resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: