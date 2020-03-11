Yerli Otomobil Fabrikası Tanıtım Toplantısı Ertelendi!

Yerli otomobil fabrikasının yapılacağı Bursa'nın Gemlik ilçesindeki tanıtım ertelendi. 12 Mart'ta Gemlik'te yapılması beklenen fabrikanın kuruluş lansmanı ileriki bir tarihe ertelendi.

Yerli Otomobil Fabrikası Kuruluş Lansmanı Ertelendi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş. (TOGG) tarafından yapılan açıklamada, TOGG'un 12 Mart'ta Gemlik'te düzenleyeceğini duyurduğu geniş katılımlı "Yeniliğe Yolculuk-Gemlik Buluşması"nı ileri bir tarihte yapmak üzere ertelemeye karar verdiği belirtildi. Toplantının neden ertelendiği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bursa'da kurulacak olan fabrikaya proje bazlı devlet yardımı verilecek. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar lira olacak. Elektrikli otomobil üretiminin 5 modelde yılda 175 bin adet olması beklenmekte. Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek ve bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.

Yerli otomobilin motor gücü 150 kW. İki çeker 200 beygir, 4 çeker ise 400 beygir gücünde. Yerli otomobil 0'dan 100 KM'ye 4.8 saniyede ve 7.6 saniyede ulaşabilmekte. Araç yarım saatte şarj olmakta ve 500 kilometre/ 300 kilometre menzile sahip. Yerli otomobilde dikiz aynası yerine kamera bulunmakta.