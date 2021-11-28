TOGG CEO'sundan Yerli Otomobil Fiyatı Açıklaması

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil fiyatı ile ilgli önemli bir açıklamada bulundu. Karakaş ayrıca yerli elektrikli arabaya ilişkin merak edilen bazı soruları yanıtladı. Karakaş tarafından yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Yerli Otomobil Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Dunya.com'daki habere göre TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli arabaya ilişkin merak edilen sorular hakkında açıklama yaptı. Yerli arabanın fiyatı ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Karakaş, fiyatlandırmanın 20222 yılının sonunda veya 2023 yılının başında belli olacağını açıkladı.

Yerli otomobil piyasaya sürüldüğünde elektrikli araçların fazla yaygınlaşmış olmayacağını öngördüklerini ifade eden Karakaş, C Segmentinde içten yanmalı araçlarla, özellikle de dizel araçlarla rekabet edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş, C SUV'un kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla rekabetçi olacak bir fiyatla satışa sunulacağını duyurdu.

Geliştirdikleri elektrikli araba ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Karakaş, bataryanın hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakikadan daha az bir süre içerisinde yüzde 80 doluluğa ulaşacağının altını çizdi. Karakaş, söz konsuu arabanın doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacağını ifade etti.

Otomobilin gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olacağını belirten Gürcan Karakaş, yerli arabanın 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniyenin altında 0-100 km/s hızlanacağını açıkladı.

Batarya konusunda dünya devi Farasis Energy ile ortaklık yaparak Eylül 2021'de SiRo Silk Road Temiz Enerji Çözümleri şirketini kurduklarını ifade eden Karakaş, mobilite ekosisteminin Türkiye'deki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir adım attıklarını söyledi.

SiRo'nun 20Gws'lik yatırımı ile başta yerli batarya ürünlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi için çalışmaları başlattıklarını söyleyen Karakaş, batarya tesisini Gemlik'teki tesislerin yanına inşa edeceklerini duyurdu.

C SUV için tedarikçi seçimlerinin tamamlandığını ve tedarikçilerin yüzde 75'inin Türkiye'den sağlandığını ifade eden Karakaş, bu oranın yüzde 51'e karşılık geldiğini ancak pazara çıktıktan üç yıl sonraki yerlilik hedefinin yüzde 68 olduğunu belirtti.

Küresel rekabete hazırlanan bir TOGG ekibi olduğunun altını çizen Karakaş, çalışanların çok önemli bir kısmının uluslararası projelerde görev almış kişilerden oluştuğunu ifade etti. TOGG CEO'su, tersine beyin göçü ile 27 kişinin Türkiye'ye dönerek ekibe katıldığını söyledi.