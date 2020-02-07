Yerli Otomobil Hakkında Yeni Bilgiler Geldi! İşte Açıklama

Geçtiğimiz aylarda Gebze Bilişim Vadisi'nde tanıtılan yerli otomobil hakında yeni detaylar geldi. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, yerli otomobil hakkında açıklama yaptı.

"TOGG, 25 Firma ile Anlaşma Yaptı"

TAYSAD başkanı Alper Kanca açıklamasında "TOGG ile iş birliğimiz çok iyi gidiyor. Bizim TOGG’la şu an görüşen, aralarında elektrikli araçlara da parça üreten 60 civarında firmamız var. TOGG, bunlar arasında 25 firmayla iş birliğine başladı. Ama hedef 60 firmanın tamamıyla çalışabilmek" dedi.

TAYSAD'ın 460 civarında üyesi olduğunu söyleyen Alper Kanca, "Her üyemiz mutlaka ihracat yapmak zorunda. Bir de otomotiv ana sanayiye mal veriyor olması lazım. Yedek parça veya merdiven altı değil, doğrudan üreticiye orijinal mal veriyor olması lazım." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Otomobili fikrini en baştan beri desteklediklerini söyleyen Alper Kanca açıklamasının devamında şunları söyledi: