Yerli Otomobil Hakkında Yeni Bilgiler Geldi! İşte Açıklama

Geçtiğimiz aylarda Gebze Bilişim Vadisi'nde tanıtılan yerli otomobil hakında yeni detaylar geldi. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, yerli otomobil hakkında açıklama yaptı.
"TOGG, 25 Firma ile Anlaşma Yaptı"
TAYSAD başkanı Alper Kanca açıklamasında "TOGG ile iş birliğimiz çok iyi gidiyor. Bizim TOGG’la şu an görüşen, aralarında elektrikli araçlara da parça üreten 60 civarında firmamız var. TOGG, bunlar arasında 25 firmayla iş birliğine başladı. Ama hedef 60 firmanın tamamıyla çalışabilmek" dedi.
TAYSAD'ın 460 civarında üyesi olduğunu söyleyen Alper Kanca, "Her üyemiz mutlaka ihracat yapmak zorunda. Bir de otomotiv ana sanayiye mal veriyor olması lazım. Yedek parça veya merdiven altı değil, doğrudan üreticiye orijinal mal veriyor olması lazım." açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin Otomobili fikrini en baştan beri desteklediklerini söyleyen Alper Kanca açıklamasının devamında şunları söyledi:
"İşin ilginç tarafı 1,5-2 sene önce Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndaki (TOGG) arkadaşlar hibrit yerine tamamıyla elektrikli araç üreteceklerini söyleyince ben kendi adıma biraz şüpheyle bakmıştım. Erken diye düşündüm. Ama geçen 1,5 senede onlar haklı çıktı. Mesela Volkswagen bir anda hibrit yerine elektriğe öncelik verdi. TOGG ekibi de bu geçişi ön gördüler. Tarih onları haklı çıkardı. Bu haklılığın kredibilitesi var onlarda ve bu sayede kamuoyu daha çok güvendi, inandı"
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