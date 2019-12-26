Yerli Otomobil Hangi Segmentteki Araçlarla Yarışacak?

27 Aralık'ta tanıtılması planlanan yerli otomobil hakkında detaylar ortaya çıktıkça vatandaşların merakı da büyüyor. Daha önceden yerli aracın CEO'su Gürcan Karakaş, aracın SUV modellerle yarış içerisinde olabileceğini söylemişti.

Geçtiğimiz haftadan beri büyük merakla beklenen yeni yerli aracın, İtalyan markasına benzediği dile getirilmişti. Motor, kasa, parça tedariği olarak farklı markalarla iş birliği kuran TOGG, yine de bu iddialara karşı sessiz kalmayı tercih etti. 27 Aralık Cuma günü yapılacak etkinlikte ortaya çıkacak yeni aracın ismi bile henüz paylaşılmadı.

Hafta içerisinde birkaç fotoğraf paylaşan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin C-segmentte yer alan elektrikli bir SUV olacağını daha önce yaptığı açıklamalarda dile getirmişti. Ülkemizde pazarın yüzde 61'lik kısmını oluşturan C-segmentteki araçların haricinde her iki araçtan birinin sedan olması da gözlerden kaçmıyor.

Başlıca rakipleri arasında Kia e-Niro, Lexus UX 300e, Mazda MX-30 gibi modeller gösterilen yerli aracın iç pazarda büyük bir hareketlenme oluşturması bekleniyor. C-segmentteki bir SUV olarak ele alınırsa güçlü rakiplerle kapışacak olan yerli otomobilin fiyat etiketi de şimdiden merak konusu.

Peki ya siz yarın tanıtılacak yerli araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce TOGG'un ilk arabası başarılı olacak mı?