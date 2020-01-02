Yerli Otomobil için Dikkat Çeken Ön Sipariş Açıklaması Geldi

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan yerli otomobil ile ilgili önemli bir ön sipariş açıklaması geldi. Vatandaşlar yerli otomobilin satışa çıkmasını merakla bekliyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, Twitter sayfası üzerinden yerli otomobilin ön siparişi ile ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tanıtımının ardından, milletimizin büyük beğeni ve teveccühünü kazanan Türkiye'nin Otomobili için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız. Türkiye'nin Otomobili'nin üretim, satış ve pazarlama stratejileri titizle yürütülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlara ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılan resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz."