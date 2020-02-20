Yerli Otomobil için Şarj İstasyonları Kuruluyor! İşte Anlaşma

Geçtiğimiz aylarda Gebze Bilişim Vadisi'nde tanıtılan yerli otomobil hakkında yeni bir anlaşma yapıldı. Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) elektrikli yerli otomobil için şarj istasyonları kurma çalışmalarına son sürat devam ediyor.

ZES ve Türkiye Petrolleri Anlaşma Yaptı

Yerli otomobilin ortağı olan Zorlu Holding'in Zorlu Energy Solutions markası ile Türkiye Petrolleri ile el sıkıştı. Türkiye Petrollerine ait yakıt istasyonlarına elektrikli otomobiller için şarj soketleri yerleştirilmeye başlandı. Şarj soketlerinin ilk olarak İstanbul Bağdat Caddesi, Çorum merkez ve Ankara Etimesgut'a yerleştirileceği açıklandı.

Zorlu Enerji Ticaret Direktörü İnanç Salman şu an 38 farklı şehirde ZES’in elektrikli araç şarj istasyonu olduğunu söyledi ve hali hazırda 160 lokasyonda bulunan 296 soket sayısını Türkiye Petrolleri istasyonlarında yeni açılacak soketlerle kısa sürede artırarak, elektrikli araçları tüm ülkede kullanılabilir hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Türkiye Petrolleri Satış Direktörü Şakir Memikoğlu da açıklamasında "Şu an için Türkiye genelinde 17 istasyonumuzda elektrikli araç şarj dolum noktası mevcut. Yerli otomobilin lansmanı ile birlikte elektrikli araç sahiplerinin yolculuklarını kolaylaştırma hedefi ile biz de yatırımlarımızı arttırıyor ve bu yıl daha fazla istasyonumuzda elektrikli araçlar için şarj noktası kurmayı hedefliyoruz." dedi.

Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte C-Sedan ve C-SUV olmak üzere toplamda iki adet yerli otomobil tanıtılmıştı. Yerli otomobilin tasarımını görenler şaşkınlıklarını gizleyememişti. Yerli otomobilin özelllikleri neler? Yerli otomobil neler sunuyor? Hemen aşağıda yer alan videodan yerli otomobilin özellikleri hakkında tüm detayları öğrenebilirsiniz.