Yerli Otomobil ile İlgili Atılan En Bomba Tweetler

Merakla beklenen yerli otomobil tanıtıldı. Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte duyurulan yerli otomobil sosyal medyayı karıştırdı. Yüzde yüz elektrikli olan yerli otomobil ile ilgili Twitter'da atılan tweetleri bir araya getirdik. Gelin hep beraber yerli otomobil ile ilgili atılan en bomba tweetlere yakından bakalım.

Yerli Otomobil Hakkında Atılan Tweetler

Sedan ve SUV olmak üzere toplamda iki model duyuruldu. Tasarımı ile göz dolduran yerli otomobil sosyal medyada gündeme oturdu. Vatandaşlar Twitter'da yerli otomobil ile ilgili tweetler atmakta. #YerliOto hastagi şu anda Twitter gündeminde birinci sırada yer almakta. 60 yıllık hayal gerçek oldu. Yerli otomobil vatandaşların beğenisine sunuldu. Vatandaşlar yerli otomobil hakkında görüşlerini paylaşmaya başladı.

İşte yerli otomobil hakkında atılan en bomba tweetler:

Bu gurur hepimizin bu gurur bizim artık o da bizim 😍 #YeniLigeYolculuk 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/wb3tuq8Sjq — anonimden (@oylesinetwikler) December 27, 2019

Kusursuz bir tasarım olmuş. Yüce Türk Milletine Hayırlı olsun. 👏#Yerlioto pic.twitter.com/kVGy3S1AI0 — Hüseyin Nihâl Atsız (@HNihal_Atsiz) December 27, 2019

Param olsa direk bu arabadan alırım net #TOGG2022 — Sümeyye Karaköse (@KarakoseSumeyye) December 27, 2019

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