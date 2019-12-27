Yerli Otomobil ile İlgili Atılan En Bomba Tweetler

Merakla beklenen yerli otomobil tanıtıldı. Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte duyurulan yerli otomobil sosyal medyayı karıştırdı. Yüzde yüz elektrikli olan yerli otomobil ile ilgili Twitter'da atılan tweetleri bir araya getirdik. Gelin hep beraber yerli otomobil ile ilgili atılan en bomba tweetlere yakından bakalım.
Yerli Otomobil Hakkında Atılan Tweetler
İşte yerli otomobil hakkında atılan en bomba tweetler:
Elimize, emeğimize sağlık.— Ömer TAKIM (@omertakim16) December 27, 2019
Gurur duyduk...🇹🇷🇹🇷#YeniliğeYolculuk#TOGG#Yerlioto pic.twitter.com/aCm6pm13DZ
Siyaseti bir kenara bırakın.— Türkçü Yazar (@TurkcuYazarTR) December 27, 2019
Ülkenizle, devletinizle, milletinizle gurur duyun!🇹🇷#YerliOto #TOGG2022 pic.twitter.com/4EZ8z1Yfw1
Bu gurur hepimizin bu gurur bizim artık o da bizim 😍 #YeniLigeYolculuk 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/wb3tuq8Sjq— anonimden (@oylesinetwikler) December 27, 2019
Kusursuz bir tasarım olmuş. Yüce Türk Milletine Hayırlı olsun. 👏#Yerlioto pic.twitter.com/kVGy3S1AI0— Hüseyin Nihâl Atsız (@HNihal_Atsiz) December 27, 2019
Param olsa direk bu arabadan alırım net #TOGG2022— Sümeyye Karaköse (@KarakoseSumeyye) December 27, 2019
Tarihi an...— Muhammed Esad Çağla🇹🇷🖊️🗒️🗞️ (@EsadCagla42) December 27, 2019
İşte #Türkiye'nin Otomobili 🇹🇷🇹🇷 #TOGG2022
Vatana Millete Hayırlı Uğurlu Olsun. pic.twitter.com/erooo91MEP
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