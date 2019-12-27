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Yerli Otomobil ile İlgili Atılan En Bomba Tweetler

Yerli Otomobil ile İlgili Atılan En Bomba Tweetler
Emre Fırtına
Emre Fırtına - | Sosyal Medya
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Merakla beklenen yerli otomobil tanıtıldı. Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte duyurulan yerli otomobil sosyal medyayı karıştırdı. Yüzde yüz elektrikli olan yerli otomobil ile ilgili Twitter'da atılan tweetleri bir araya getirdik. Gelin hep beraber yerli otomobil ile ilgili atılan en bomba tweetlere yakından bakalım.

Yerli Otomobil Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı Otomobil Yerli Otomobil Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı
Sedan ve SUV olmak üzere toplamda iki model duyuruldu. Tasarımı ile göz dolduran yerli otomobil sosyal medyada gündeme oturdu. Vatandaşlar Twitter'da yerli otomobil ile ilgili tweetler atmakta. #YerliOto hastagi şu anda Twitter gündeminde birinci sırada yer almakta. 60 yıllık hayal gerçek oldu. Yerli otomobil vatandaşların beğenisine sunuldu. Vatandaşlar yerli otomobil hakkında görüşlerini paylaşmaya başladı.

Yerli Otomobil Hakkında Atılan Tweetler

İşte yerli otomobil hakkında atılan en bomba tweetler:

Yerli otomobil hakkındaki tüm bilgilere buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ETİKETLER: yerli otomobil

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