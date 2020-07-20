Yerli Otomobilde Nadir Toprak Elementleri Kullanılacak

Yerli otomobil hakkında açıklamalar yapılmaya devam ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli otomobilde nadir toprak elementleri (NTE) kullanılacağı bilgisini verdi. İşte detaylar.

Yazılı açıklama yapan Fatih Dönmez, 2 yıllık çalışma ile Türkiye'de bir ilkin gerçekleştirildiğini belirtti ve şunları söyledi:

"Çalışmayla laboratuvar ölçeğinde, yüzde 99'un da üzerinde saflıkta seryum, lantanyum, neodimyum, paraseodmiyum, uranyum, toryum ve ağır nadir toprak oksitler kazanıldı. Artık milli know-how ortaya koyan bu çalışmadan sonra bakanlığımızın koordinasyonunda pilot veya endüstriyel çapta tesis kurmayı hedefliyoruz. NTE'yi ayrıştırmadan önce elde edilen gelir düşüktü ama bunu ayrıştırdığınızda değeri çok daha büyük oluyor.

Örneğin yüzde 99'un üzerinde saflaştırdığınızda, tonunu 200 bin dolara satabiliyorsunuz ama bunu ayrıştırmadan satarsanız 1 dolar gibi düşük bir fiyata satıyorsunuz. NTE içinde günlük hayatımızda kullanılan birçok malzeme mevcut. Savunma sanayisinde füze rampalarında, MR cihazlarında, otomotiv sektöründe, dijital kameralarda, cep telefonlarında ve gece görüş kameralarında yine NTE kullanılıyor. Hatta yerli otomobilimizde de NTE kullanılacak. Biz Türkiye olarak artık uç ürün üretiyoruz. Artık tonda 200 bin dolara kadar gelir elde edeceğiz."