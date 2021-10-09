Yerli Otomobil Ne Zaman Satışa Çıkacak? Bakan Varank Açıkladı!

Yerli Otomobil ne zaman satışa çıkacak? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzun bir süredir çok sayıda vatandaş tarafından merak edilen soru hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Varank tarafından yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Yerli Otomobil Ne Zaman Satışa Çıkacak Sorusu Yanıtlandı

AA'daki habere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı "Net Konuşalım" isimli programda yerli arabaya ilişkin oldukça önemli bilgiler paylaştı. Bakan Varank, yerli otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkacağını, 2023 yılının ilk çeyreğinde ise piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Bir öğrencinin sorusunu yanıtlayan Bakan Mustafa Varank, "Türkiye'nin otomobili, inşallah 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkacak. Fabrikanın inşaatı devam ediyor. Makine siparişleri yapıldı. Arabanın prototipleri testlere girmeye başladı" şeklinde konuştu.

Bakan Mustafa Varank, "2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkan araçlar, 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş olur. Türkiye'nin otomobilini bir araba olarak görmemek gerekiyor. Türkiye'nin otomobil projesi aslında, değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabı" ifadelerini kullandı.

TOGG Çip Krizinden Etkilenecek mi?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, geçtiğimiz haftalarda çip ve batarya krizlerine ilişkin önemli bilgiler paylaşmıştı. Çip krizinin bir yıl daha devam edeceğini tahmin ettiklerini belirten Karakaş, "Planlarımız doğrultusunda, yaptığımız rezervasyonlarla çip krizine takılmayacağımızı düşünüyoruz" sözlerine yer vermişti.

Tüm dünyada büyük bir sorun olan batarya krizine ilişkin önemli bilgiler paylaşan Karakaş, "Çip krizinden daha önemli bir kriz çıkacak; batarya krizi. Hücre yok" ifadelerine yer vermişti ve açıklamasına şu sözler ile devam etmişti:

"Tüm dünyada herkes daha fazla elektrikli araç üretmek için koştururken, dünyadaki hücre üreticilerinin kapasiteleri 2030 ve sonralarına kadar rezerve edilmiş vaziyette.Biz başından itibaren bu işi planlayarak çözeceğimiz için batarya hücre krizine takılmayacağız."

Karakaş, "Burada yeni nesil teknolojilerin uygulandığı, artık otomobilden fazlası olarak adlandırdığımız akıllı cihazımızı sergilediğimiz, aynı zamanda doğuştan elektrikli akıllı cihazı gerçekten teknoloji ürünü yapan batarya teknolojilerini de yanında sergileyerek vatandaşlarımızın dikkatine sunduk" ifadelerini kullanmıştı.