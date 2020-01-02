Yerli Otomobil Ön Satışta

Yerli otomobil satış için hazırlanıyor. Ön satışın çok kısa bir süre sonra başlayacağını belirten yetkililer, ön satış için yapılan ödemeleri fabrikanın geliştirilmesi için kullanacaklarını belirtiyor. Fabrika kurulumu biter bitmez yerli otomobil için ön satışlar başlayacak.

Yerli otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin, ön satış için 30 ile 40 bin TL arasında bir ödeme yapması gerekiyor. Aracınızda istediğiniz ya da istemediğiniz özelliklere göre ön ödeme tutarı değişkenlik gösteriyor.

Yerli otomobilin Performansı Dikkat Çekecek Seviyede

Aracın 4x4 ve arkadan itişli olmak üzere iki versiyonu bulunuyor. 4x4 olan aracın beygir gücü 400, arkadan itişli aracın beygir gücü ise 200. Her iki versiyon için de yapılabilecek en fazla sürat saatte 180 km. 30 dk.'da pili %80’e kadar doldurma özelliğine sahip, hızlı şarj ünitesi bulunan araçların, 8 yıl pil garanti süresi bulunuyor. Yerli otomobilin en çok dikkat çeken özelliği ise; benzinli ya da dizel araçlarda bulunan mekanizmalara sahip olmadığı için bakım maliyetinin çok düşük olması.