Yerli Otomobil, Polis Aracı Oldu! EGM Paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gebze Bilişim Vadisi'nde tanıtılan yerli otomobil hakkında sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Yerli otomobil polis aracı olacak. Gebze Bilişim Vadisi'nde tanıtılan yerli otomobil ekip otosu olmaya hazırlanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Yerli Ekip Otosu Paylaşımı Geldi!

Yerli otomobilin yollara çıkması sabırsızlıkla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabı üzerinden yerli otomobil ile ilgili paylaşımlar yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü yerli otomobilin ekip otosuna çevrilmiş halini yayınlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yerli otomobilin hem C-Sedan hem de C-Suv modelini ekip otosu olarak kullanmaya başlayacak. Yapılan paylaşımda "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." açıklamasına yer verildi.

Hemen aşağıdan yapılan paylaşımlara göz atabilirsiniz. Yerli otomobilin ekip otosuna çevrilmiş hali sosyal medyada vatandaşlar tarafından çok sevildi.

Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. 🇹🇷#YeniLigeYolculuk pic.twitter.com/VXWJWQqACF — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) December 28, 2019

Yerli otomobilin tüm teknik özelliklerini hemen aşağıda yer alan videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz. Yerli ekip otosunu nasıl buldunuz? Haberimizin altında yer alan yorumlar bölümünden yerli ekip otosu hakkındaki düşüncelerini paylaşabilirsiniz.