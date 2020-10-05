Yerli Otomobil İçin QR Kodlu Plaka Geliştirildi!

Yerli otomobil için çalışmalar devam ederken Fransa merkezli Türk firması, yerli otomobil için QR kodlu plaka geliştirerek bir ilke imza attı. Türk firması tarafından geliştirilen karekodlu plaka ile beraber emniyet yetkililerinin işinin daha kolay hale getirilmesi hedefleniyor. Yerli ve milli otomobil için geliştirilen karekodlu plaka ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Yerli ve Milli Otomobil İçin QR Kodlu Plaka Yapıldı

Türk firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demirbaş, ''Geliştirdiğimiz sistemle birlikte emniyet güçleri tarafından QR kodunun okutulmasıyla aracın ruhsat, muayene ve sigortasının güncel olup olmadığı bilgileri anında görünürken, herhangi bir çalıntı araç durumunda ise hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesine olanak sağlanıyor. QR kod sayesinde plakanın gerçek olup olmadığını da aynı zamanda tescil etmiş oluyoruz" dedi.

İlk kez bu sistemi iki yıl önce gelen talep nedeni ile bir orta doğu ülkesi için geliştirdiklerini belirten Abdullah Demirbaş, yerli otomobil atağıyla beraber üretimi Türkiye’de gerçekleştirerek ilk olarak yerli otomobilde bu yazılım sistemini kullanmayı planladıklarını ifade etti. Demirbaş eğer taleplerde artış meydana gelirse Türkiye'de geliştirilecek QR kodlu plaka teknolojisinin başka ülkelere de ihraç edilebileceğini ifade etti.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, "Tüm dünyada giderek artan bir hızla elektrikli ulaşım önem kazanmakta, devletler tüm stratejik yatırımlarını özellikle pil üretimi ve çevreci araçlara yapmaktadırlar" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Ülkemizin de Milli Otomobil Projesinin ‘Elektrikli’ olacağından yola çıkarak, öncelikle devlet kademesinde temsil edilebilmesi adına bir an önce Elektrikli Ulaşım Bakanlığı’nın kurulması gerekliliği zaruridir. Daha sonra ise tüm büyükşehir belediyelerinde de Elektrikli Ulaşım Daire Başkanlık’larının oluşturulması ve ilgili mevzuatların yasal açıdan ele alınarak bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir."

Yerli Otomobil Ne Zaman Çıkacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Planlandığı gibi 2022'nin sonunda biz bu araçları yollarda göreceğimize inanıyoruz. Türkiye'nin Otomobilini gururla Türkiye'nin yollarında görebileceğiz. Tabiki bir avantajı olacak ama dünya ile rakabet edebilecek bir fiyat politikası uygulamak üzerede arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ama bugünden şöyle olacak böyle olacak demek doğru olmaz. Bu elektrikli bir araç çok büyük bir avantaj sağlıyor. Şarj istasyonları şuandaki ihtiyaçların çok çok üzerinde çok çeşitli lokasyonlarda var. Sınıfındaki rekabetçi bir araç olmasını diliyoruz" şeklinde konuşmuştu.