Yerli Otomobil Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Vatandaşlar tarafından merakla beklenen yerli otomobil tanıtıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu resmi Twitter hesabı üzerinden yerli otomobil ile ilgili her gün merak uyandıran paylaşımlar yapmaktaydı. Yerli otomobil hakkında pek çok sızıntı gelmişti. Tüm bu sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte duyurulan yerli otomobil hakkındaki tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Gelin hep beraber yüzde yüz elektrikli olan yerli otomobilin özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım. Ferrari ve Lamborghini'nin de tasarımcısı olan İtalyan Pininfarina şirketinin tasarladığı yerli otomobilin prototipi İtalya'da üretildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı ve Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak ve proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar lira olacak. 60 yıllık hayal gerçek oldu. Gebze'de düzenlenen etkinliğe yaklaşık 3 bin kişi katıldı. C-Sedan ve C-SUV olmak üzere toplamda iki adet yerli otomobil tanıtıldı. Yerli otomobil tasarımı ile göz dolduruyor.

Yerli Otomobil Özellikleri

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yaptığı açıklamada "Şu anın bir tarifi yok çok heyecanlıyız. Doğru zamanda yola çıktık. Oyunun kuralları değişirken başarılı olmanın da kuralları değişiyor. Artık büyükler değil başarılı olan, teknolojik olan, müşteriyi merkeze alan kazanacak" dedi.

Yerli otomobilin motor gücü 150 kW. İki çeker 200 beygir, 4 çeker ise 400 beygir gücünde. Yerli otomobil 0'dan 100 KM'ye 4.8 saniyede ve 7.6 saniyede ulaşabilmekte. Araç yarım saatte şarj olmakta ve 500 kilometre/ 300 kilometre menzile sahip. Yerli otomobilde dikiz aynası yerine kamera bulunmakta. Aracın pillerinin aracın tabanına yerleştirildiği açıklandı. Araç merkeze sürekli bağlı kalacak ve güncellemeler uzaktan araca yüklenecek. Arıza yaşandığında ekip araca uzaktan müdahale edecek.

Yerli otomobilin jantlarında TOGG logosu yer almakta. Yerli otomobilin isminin bugün açıklanmayacağı açıklandı.

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Yerli Otomobil Fiyatı

Yerli otomobilin SUV modelinin... TL olduğu sedan modelinin ise ... TL olduğu duyuruldu. Yerli otomobilin seri üretimine 2022 yılında başlanılacak. Hemen aşağıda yer alan anketimize katılmayı unutmayın!