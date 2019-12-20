Cumhurbaşkanı Açıkladı! Yerli Otomobil Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan yerli otomobilin tanıtım tarihini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde merakla beklenen yerli otomobilin tanıtım tarihi ertelenmişti. Bugün ise yeni tarih açıklandı.

Yerli Otomobil Tanıtım Tarihini Cumhurbaşkanı Duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Ferrari ve Lamborghini'nin de tasarımcısı olan İtalyan Pininfarina şirketinin tasarladığı yerli otomobilin ne zaman tanıtılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya dönüşünde gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin yerli otomobilin tanıtım tarihiyle ilgili sorduğu soruya, "Ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin fotoğraflarını yayınladı. Yerli otomobilin nasıl göründüğü paylaşılan fotoğraflardan görünmemekte.

Hemen aşağıdan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın paylaşmış olduğu fotoğlarlara bakabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde yerli otomobilde navigasyon cihazı yerine artırılmış gerçeklik ile görüntüleme teknolojisinin kullanılacağını açıklanmıştı. Vatandaşlar yerli otomobilin nasıl görüneceğini merak etmekte. Yerli otomobil tanıtıldığı anda tüm detaylar Tamindir.com üzerinde yer alacak. Tamindir.com'u takipte kalarak tüm güncel haberlere anında ulaşabilirsiniz.