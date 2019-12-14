Yerli Otomobil Tanıtım Tarihi Ertelendi!

Merakla beklenen yerli otomobilin tanıtım tarihi ertelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Aralık 2019'da tanıtılması beklenen yerli otomobilin tanıtım tarihinin ertelendiği açıklandı.

Yerli Otomobil Ne Zaman Tanıtılacak?

Ferrari ve Lamborghini'nin de tasarımcısı olan İtalyan Pininfarina şirketinin tasarladığı yerli otomobilin tanıtımın ertelendiği duyuruldu. Gebze Bilişim Vadisi'nde tanıtılması beklenen yerli otomobil hakkında Kocaeli Valiliği tarafından bir açıklama geldi.

Kocaeli Valiliği yaptığı basın açıklamasında şu cümlelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Aralık 2019 Cumartesi günü ilimize teşrifleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

Yerli otomobilin ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor. Yerli otomobil CEO'su Gürcan Karakaş yaptığı açıklamalarda Aralık ayına işaret etmişti. Geçtiğimiz günlerde yerli otomobilde navigasyon cihazı yerine artırılmış gerçeklik ile görüntüleme teknolojisinin kullanılacağını açıklanmıştı.

Yerli otomobil hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.