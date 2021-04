Yerli Otomobil Tasarım Ödülü Aldı: Türkiye'de İlk!

Yerli otomobil tasarım ödülünün sahibi oldu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), iF Design Award 2021'i mobilite alanında Türkiye'den kazanan ilk marka olmayı başardı. Konuya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Yerli Otomobil Tasarım Ödülü Almayı Başardı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan açıklamaya göre ekibin 150 bin saatlik çalışması, Pininfarina'nın stratejik ortak olarak iş birliği ve Murat Günak'ın yönlendirmesi ile tasarlanan C-SUV, iF Design Award 2021'in "Profesyonel Konsept" kategorisinde ödül almayı başardı.

Dünyanın en prestijli ödülü olarak nitelendirilen iF Design Award 2021 (iF Tasarım Ödülleri 2021), uluslararası alanda tasarım mükemmelliği simgesi olarak biliniyor. 1954 yılından beri verilen iF Tasarım Ödülleri'nde bu sene 52 ülkeden yaklaşık olarak 10 bin ürün ve proje mücadele etti.

21 ülkeden 98 bağımsız jüri üyesi, dünyanın en başarılı tasarımlarını seçmek için bir değerlendirme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda en iyi tasarıma sahip olan ürünler ödüllerin sahibi oldu.

AA'daki habere göre TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, iF Tasarım Ödülleri'nde ödüle layık görülmekten gurur duyduklarını söyledi. Karakaş, yaptığı açıklamada, "Tasarım hedeflerimizi ve aracımızın teknik tanımını kullanıcı içgörülerinden yola çıkarak gerçekleştirdik" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Hem başlangıçta yerli ve yabancı 18 olan tasarım evi sayısının 3'e indirilmesinde hem nihai tasarım temasının oluşumunda hem de bu temayı 3 boyutlu hale getiren Pininfarina'nın seçimi sürecinde, yakın zamanda Tasarım Lideri olarak ekibimize katılan, dünyaca ünlü tasarımcımız Murat Günak'tan destek aldık." "Kültürümüzden ilham alarak geliştirdiğimiz ve şu ana kadar 27 AB ülkesi ile Çin, Japonya ve Rusya'da tescillediğimiz özgün tasarımımızın, böylesine nitelikli bir ödülle taçlandırılması bizleri daha iyisini yapmak konusunda yüreklendiriyor."

Türkiye'nin Otomobili resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden iF Design Award 2021’i (iF Tasarım Ödülleri 2021) Türkiye’den #mobilite alanında kazanan ilk marka olduk" ifadelerine yer verildi ve şu şekilde devam edildi: