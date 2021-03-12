Yerli Otomobil Tedarikçilerine Bir Yerli İsim Daha Eklendi

Yerli otomobil tedarikçilerinin sayısı artmaya devam ediyor. Otomobilin son tedarikçisi, 5 yıldır otomotiv teknolojilerine yönelik çalışmalar yürüten Karel oldu. Anlaşılan yerli şirketin TOGG'un araçlarının bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretimine katkı sağlaması planlanıyor.

Yerli Otomobil Tedarikçileri Arasına Karel de Eklendi

Hürriyet'teki habere göre Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikasının geliştirme süreci hız kesmeden sürdürülürken teknoloji tarafında da oldukça önemli ilerlemeler kaydediliyor. Elektronik alanında faaliyet gösteren bir yerli şirket Karel, TOGG'un araçlarının bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretimine katkı sağlayacak.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre TOGG ile görüşmeler yapıldı ve görüşmelerin en nihayetinde çeşitli projeler TOGG'a sunuldu. TOGG, bagaj kapağı kontrol ünitesi için tasarım ile üretim faaliyetlerinin Karel tarafından yapılmasında karar kılındığını şirkete bildirdi. Bu anlaşma sonrasında Türkiye'nin otomobilinin tedarikçileri arasına bir yerli isim daha katılmış oldu.

Şirketin konu hakkında yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Firmamız son 5 yıldır otomotiv alanındaki faaliyetlerini çevresel görüş sistemleri ve elektronik kontrol ünitesi üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu çalışmaların neticesinde TOGG'la da görüşüp üzerinde çalıştığımız çeşitli projelerimizi TOGG'la paylaşma fırsatını yakalamıştık." "Bugün, TOGG bünyesinde geliştirilecek araç için tasarlanması gereken elektronik kontrol ünitesi kapsamında değerlendirdiğimiz bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretim faaliyetleri için firmamızın tercih edildiğine dair 'Letter of Nomination' tarafımıza ulaşmıştır." "Bu tercih, aynı zamanda firmamızın bu projede TOGG bünyesinde doğrudan tedarikçi listesi içerisinde yer almasına da olanak tanıyacaktır."

Sizin otomobilin yerli tedarikçilerinin sayısının giderek artması hakkındaki düşünceleriniz neler? Konuya dair görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Yerli Otomobil Fabrikasının Son Durumu

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin Otomobili'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bir tweette otomobilin fabrikasındaki son durumun ne olduğuna ilişkin bilgilere yer verilmişti. Bu tweette gemlik tesisinin boyahane, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmalarının tamamlandığı, boyahane binası temelinin demir montajının başladığı bilgileri aktarılmıştı.

Otomobilin fabrikasının son durumu ile ilgili ayrıntılı açıklamaysa paylaşılan videoda gösterilmişti. Bu bilgiler hakkında daha fazla bilgi elde etmek için aşağıdaki bağlantıdan yararlanabilirsiniz.