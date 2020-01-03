Yerli Otomobil Testleri Bu Simülatörde Yapılacak

Yerli otomobilin testlerinin daha etkin ve verimli olması için özel bir simülatör geliştirildi. Türkiye’nin önde gelen simülatör üreticilerinden Sanlab’in geliştirdiği simülatör sayesinde tasarım kararları daha hızlı ve etkili bir şekilde verilebilecek.

Türkiye olarak sabırsızlıkla beklediğimiz yerli otomobilin tanıtımı 2019’un sonlarına doğru gerçekleştirilmişti. Tasarımından özelliklerine çok konuşulan yerli otomobil geçtiğimiz günlerde de ön satışa açılmıştı. Ön satış fiyatı 30 bin ile 40 bin TL arasında değişen yerli otomobil için özel bir simülatör geliştirildi. Türkiye’nin en büyük yerli simülatör üreticisi olan Sanlab ekibi, yerli Hareketli Simülatör ile otomobilin testlerinin daha etkili ve verimli olacağını, tasarım kararlarının alınmasında zaman kazandıracağını söylüyor. Döngüde sürücü ve döngüde yazılım ve donanım simülasyon altyapısıyla sağlanan tamamen yerli olarak geliştirilen simülatör ile TOGG mühendisleri geliştirdikleri matematik modelleri ve yapay zeka sistemlerini test edebilecek.

Bu değerli proje içinde olmaktan, büyük mutluluk ve onur duyuyoruz, gelecek @TOGG2022 geleceğin otomobili ve geleceğin Teknolojileri. pic.twitter.com/DzIqJtf3s5 — Sanlab Simulation (@SANLAB) December 27, 2019

Yerli otomobil özelliklerini hatırlayacak olursak; Motor gücü 150 kW. İki çeker 200 beygir, dört çeker ise 400 beygir gücünde. 0’dan 100 km’ye 4.8 saniyede / 7.6 saniyede ulaşabiliyor. Yarım saat gibi oldukça kısa bir sürede şarj olabilen araç 500 km / 300 km menzile sahip. Dikiz aynası yerine kameralar kullanılıyor. Araç merkeze sürekli bağlı. Bu sayede güncellemeler uzaktan araca yüklenebiliyor Arıza durumunda ekip araba uzaktan müdahale edebiliyor. Aracın fiyatı henüz belli değil. Önceden sahip olmak isteyenlerin 30 bin - 40 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.