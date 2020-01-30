Yerli Otomobil TOGG, 2022 Yılında Sahnede Yerini Alacak

Mayıs ayında temeli atılacak olan yerli otomobil üretim fabrikasında ilk üretimin, 2022 yılında yapılması planlanıyor.

Bir basın toplantısı ile TOGG hakkındaki gelişmeleri paylaşan Türkiye Otomobil Gelişim Grubu yetkilileri, fabrikanın planlanan yıllık üretim kapasitesinin 175 bin araç olduğunu, 2022 yılında üretime başlanacak şekilde çalışmalara devam edildiğini belirtti.

Hedef 1 Milyon

Yetkililer, hedeflerinin 2032 yılı sonunda 1 Milyon araca ulaşmak olduğunu ifade etti. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, yapılan basın toplantısında proje için belirlenen zaman çizelgesine uygun gidildiğini, bu şekilde hedeflerini gerçekleştirebilmek için önlerinde bir engel olmadığını söyledi.

Fabrikada ve üretimde son model teknolojilerin kullanımı için dünyaca ünlü firmalarla görüşmelere devam eden TOGG yetkilileri, piyasaya çıktığı zaman yerli otomobilin bir de marka isminin olacağını ifade etti. Marka ismi ile ilgili çalışmalar sürmekte. Hedef sonbaharda ismin belli olması ve basın aracılığı ile paylaşılması. Karakaş, basın toplantısında belirlenecek ismin sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde geçerli bir isim olmasını istediklerini belirtti.

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