Yerli Otomobil TOGG Çıkış Tarihi Belli Oldu

Yerli otomobil TOGG çıkış tarihi açıklandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli elektrikli arabanın ne zaman satın alınabileceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu tarafından yapılan açıklamaya ilişkin detaylar haberimizde.

Yerli elektrikli otomobil, duyurulduğu ilk günden itibaren çok fazla sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanmıştı. Zaman içerisinde otomobilin tasarımı ve özelliklerinin belli olmasıyla beraber heyecan seviyesi önemli ölçüde artmıştı.

Şu anda yerli araç üzerinde çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yapılan paylaşımda çalışan sayısının 1000'e ulaştığı bilgisi verilmişti. Peki, yerli elektrikli araba ne zaman çıkacak? Bu sorunun yanıtı, son zamanlarda çoğu kişi tarafından oldukça merak ediliyor.

Yerli Otomobil TOGG Çıkış Tarihi Ne Zaman?

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli arabanın ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu. Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada, bu yıl 29 Ekim tarihinde TOGG'un fabrikasının açılışının gerçekleştirileceğini, 2023 yılının mart ayında ise otomobilin piyasaya sürüleceğini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, konu ile ilgili olarak "Yüzde 100 elektrikli bütün hakları Türkiye'nin olan otomobilini dünya piyasasına da sunmuş olacağız. Martta da hep beraber binmeye başlayacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), geçtiğimiz aylarda Las Vegas'ta düzenlenen CES 2022 etkinliğinde C segmentinde bulunan sedan modelinin tanıtımını gerçekleştirmişti. Gürcan Karakaş, etkinlik esnasında önemli bilgiler paylaşmıştı.

Toplamda 5 model üreteceklerini belirten Karakaş, ilk olarak elektrikli SUV modelinin satışa sunulacağını, daha sonra C segmentindeki sedan ve hatchback modellerinin üretim sırasına gireceğini söylemişti. Karakaş, söz konusu modellerin ardından B-SUV ve C-MPV modellerinin de piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.

Yerli Otomobil Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz aylarda yerli araç fiyatına dair açıklamada bulunan Karakaş, C Segmentinde içten yanmalı araçlarla, özellikle de dizel araçlarla rekabet edeceklerini söylemişti. Karakaş, C SUV'un kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla rekabetçi olacak bir fiyatla satışa sunulacağını duyurmuştu. Söz konusu otomobilin fiyat etiketi henüz bilinmiyor.

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