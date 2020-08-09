Yerli Otomobil TOGG Fiyatı Hakkında İlk İddia

Yerli otomobil TOGG fiyatı oldukça fazla merak ediliyor. Yerli otomobil TOGG fiyatı hakkında HaberTürk'ten Fatih Altaylı elde ettiği bilgileri paylaştı.

Yerli Otomobil TOGG Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Fatih Altaylı yazısında şu cümlelere yer verdi:

"Fiyat konusunda da ayaklar yere basıyor. Öyle ucuz, harcıâlem bir araç beklemeyin. Baz fiyatın 25 bin dolar karşılığı bir seviyede olması beklenebilir. 30-35 bin dolar karşılığında ise iyi bir TOGG’a sahip olabilirsiniz. Tabii tüm bu yazdıklarım gayrı resmi bilgiler. Gazetecilik faaliyeti sonucunda elde ettiğim şeyler."

25 bin dolar şu anki kur ile 182 bin TL gibi bir rakama tekabül etmekte. Aracın seri üretimine 2022 yılında başlanılacak. Fiyatı hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

Yerli otomobilin motor gücü 150 kW. İki çeker 200 beygir, 4 çeker ise 400 beygir gücünde. Yerli otomobil 0'dan 100 KM'ye 4.8 saniyede ve 7.6 saniyede ulaşabilmekte. Araç yarım saatte şarj olmakta ve 500 kilometre/ 300 kilometre menzile sahip.

Yerli otomobilde dikiz aynası yerine kamera bulunmakta. Aracın pillerinin aracın tabanına yerleştirildiği açıklandı. Araç merkeze sürekli bağlı kalacak ve güncellemeler uzaktan araca yüklenecek. Arıza yaşandığında ekip araca uzaktan müdahale edecek.