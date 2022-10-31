Yerli Otomobil Togg, İkinci El Otomobil Piyasasını Etkilemeye Başladı

Geçtiğimiz günkü Togg fabrika açılışıyla birlikte önümüzdeki yılın başlarında yollarda olacağı açıklanan Togg'la ilgili gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor Yerli elektrlkli otomobilimiz Togg'un gelişinin yaklaşmasıyla birlikte pek çok otomobil sahibi otomobillerini satışa koyarak Togg almayı planlıyor.

Otomobillerini satışa koymaya başlayan otomobil sahipleri özellikle son dönemde yavaş yavaş düzelmeye başlayan ikinci el otomobil piyasasını da etkilemeye başladı. Sahibinden'de ağırlık gösteren bu ilanlar, pek çok ikinci el otomobilin tavan ve taban fiyatlarının da değişmesine neden oldu.

Binlerce "Togg Alacağım İçin Satılık" İlanları Dolup Taştı

Binlerce "Togg Alacağım İçin Satılık" adıyla açılan bu otomobil ilanlarıyla ilgili bir diğer ilginç durum ise Togg'un henüz bir ön siparişinin bulunmaması. Üstelik bununla ilgili bir tarih de verilmedi ancak otomobil sahiplerinin sırf satış güveni oluşturabilmek için Togg'u kullandığı da söyleniyor.

Togg'un fiyatı da belirsizliğini koruyor olsa da söylentiler gerçeğe kavuşursa yaklaşık 900.000 TL'lik bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. 2023 yılına yaklaştıkça Togg'la ilgili daha detaylı bilgi almayı umuyoruz.

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