Yerli Otomobil İçin 1 Yıl İçerisinde Neler Yapıldığı Açıklandı

Yerli otomobil için 1 yıl içinde kaydedilen ilerleme Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan tweetle birlikte açıklandı. Türkiye’nin otomobili için bir yıl boyunca ne tür gelişmelerin meydana geldiği 2 dakika 45 saniyelik bir uzunlukta olan video ile anlatıldı.

Yerli Otomobil 1 Yılda Ne Kadar İlerledi?

“Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait #DoğuştanElektrikli #TOGG ile tanıştığınız #YeniLigeYolculukBuluşması üzerinden tam bir yıl geçti” ifadelerine yer verildiği tweette yaklaşık 3 dakika uzunluğunda video ile bir yıl boyunca kaydedilen ilerleme aktarıldı. Türkiye’nin otomobilinin resmi Twitter hesabında paylaşılan tweette “#YeniLigde1Yıl boyunca işte bunları yaptık” sözüne yer verildi.

1. Türkiye’nin Otomobilinin Batarya Teknolojisi İçin Yapılanlar

Farasis ile niyet mektubu imzalandı.

Nikel oranı zengin batarya kimyası ile menzil avantajı sağlandı.

Enerji depolamada ve farklı sektörde kullanımı için üretim planlandı.

Binek araçlar için batarya üretecek 6 ülke konumuna gelindi.

Yenilikçi hücre geliştirilmesi ve Türkiye’de üretimi için yol haritası oluşturuldu.

2. Yerli ve Milli Elektrikli Otomobil Hangi Aşamada?

Teknik özellikler ve donanım listesi tamamlandı.

Elektrik mimarisi, batarya ve güç aktarma organlarının tasarımı tamamlandı.

Sanal paketleme, ergonomi, performans ve güvenlik simülasyonları tamamlandı.

Sanal ve fiziksel prototipler oluşturuldu.

İleri sürücü destek sistemleri ve bağlantılık mimarisi oluşturuldu.

3. Türkiye’nin Otomobilinin Stil Tasarımı

Tasarım ve mühendislik entegrasyonu %90 oranında tamamlandı.

İç ve dış renk kombinasyonları ile desen ve malzeme seçimleri tamamlandı.

C-SUV modeli için 32 ülkede tasarım tescili alındı.

TOGG Bilişim Vadisi Ofisinde tasarım stüdyosu kurulmaya başlandı.

4. Yerli ve Milli Otomobilin Tedarikçileri

C-SUV modeli için tedarikçi seçimleri tamamlandı.

%75’i Türkiye’den olmak üzere 104 tedarikçi seçildi.

Elektronik ve savunma sanayinden tedarikçiler mobilite ekosistemine dahil edidi.

Tedarikçi havuzuna start-up firmaların katılımı teşvik edildi.

5. “Bir Otomobilden Fazlası” Çalışmaları

USE-CASE Mobility kavramı küresel olarak TOGG adına tescil edildi.

Mobile ekosistemin çekirdeğini oluşturma çalışmaları başlatıldı. %85’i yerli olmak üzere 2020 Start-up değerlendirilip görüşüldü. 50 Start-up ile gizlilik sözleşmesi imzalandı. 9 Start-up ile çalışma başlatıldı.

Kurumlarla veri entegrasyonu ve işlenmesi konusunda çalışmalar başlatıldı: Kullanıcı odaklı deneyimi iyileştirme, rota optimizasyonu çalışmaları gerçekleştirme ve sürüş güvenliğini arttırma.

6. Marka ve Kullanıcı Deneyimi Çalışmaları

Hedef kullanıcı analizleri yapılmaya devam edildi. 5 bin 793 kişi ile eğilim, 4 bin 255 kişi ile beklenti ölçümleri yapıldı.

Dijital mecralarda takipçi sayısı yükselişini sürdürdü. LinkedIn’de 240 bin takipçi, Twitter’da 390 bin takipçi, Instagram’da ise 120 bin takipçi.

“TOGG” tüketici markası ismi olarak belirlendi.

Marka bilinirliği ve desteği %90 seviyesine yükseldi.

7. TOGG Ekibi Ne Kadar Büyüdü?

113 kişi olan çalışan sayısını 280’e ulaştı.

86 kişi olan mühendis sayısı 220’ye ulaştı.

8. Gemlik Tesislerinin Son Durumu