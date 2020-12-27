Yerli Otomobil İçin 1 Yıl İçerisinde Neler Yapıldığı Açıklandı

Yerli otomobil için 1 yıl içinde kaydedilen ilerleme Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan tweetle birlikte açıklandı. Türkiye’nin otomobili için bir yıl boyunca ne tür gelişmelerin meydana geldiği 2 dakika 45 saniyelik bir uzunlukta olan video ile anlatıldı.
Yerli Otomobil 1 Yılda Ne Kadar İlerledi?
“Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait #DoğuştanElektrikli #TOGG ile tanıştığınız #YeniLigeYolculukBuluşması üzerinden tam bir yıl geçti” ifadelerine yer verildiği tweette yaklaşık 3 dakika uzunluğunda video ile bir yıl boyunca kaydedilen ilerleme aktarıldı. Türkiye’nin otomobilinin resmi Twitter hesabında paylaşılan tweette “#YeniLigde1Yıl boyunca işte bunları yaptık” sözüne yer verildi.
1. Türkiye’nin Otomobilinin Batarya Teknolojisi İçin Yapılanlar
- Farasis ile niyet mektubu imzalandı.
- Nikel oranı zengin batarya kimyası ile menzil avantajı sağlandı.
- Enerji depolamada ve farklı sektörde kullanımı için üretim planlandı.
- Binek araçlar için batarya üretecek 6 ülke konumuna gelindi.
- Yenilikçi hücre geliştirilmesi ve Türkiye’de üretimi için yol haritası oluşturuldu.
2. Yerli ve Milli Elektrikli Otomobil Hangi Aşamada?
- Teknik özellikler ve donanım listesi tamamlandı.
- Elektrik mimarisi, batarya ve güç aktarma organlarının tasarımı tamamlandı.
- Sanal paketleme, ergonomi, performans ve güvenlik simülasyonları tamamlandı.
- Sanal ve fiziksel prototipler oluşturuldu.
- İleri sürücü destek sistemleri ve bağlantılık mimarisi oluşturuldu.
3. Türkiye’nin Otomobilinin Stil Tasarımı
- Tasarım ve mühendislik entegrasyonu %90 oranında tamamlandı.
- İç ve dış renk kombinasyonları ile desen ve malzeme seçimleri tamamlandı.
- C-SUV modeli için 32 ülkede tasarım tescili alındı.
- TOGG Bilişim Vadisi Ofisinde tasarım stüdyosu kurulmaya başlandı.
4. Yerli ve Milli Otomobilin Tedarikçileri
- C-SUV modeli için tedarikçi seçimleri tamamlandı.
- %75’i Türkiye’den olmak üzere 104 tedarikçi seçildi.
- Elektronik ve savunma sanayinden tedarikçiler mobilite ekosistemine dahil edidi.
- Tedarikçi havuzuna start-up firmaların katılımı teşvik edildi.
5. “Bir Otomobilden Fazlası” Çalışmaları
- USE-CASE Mobility kavramı küresel olarak TOGG adına tescil edildi.
- Mobile ekosistemin çekirdeğini oluşturma çalışmaları başlatıldı. %85’i yerli olmak üzere 2020 Start-up değerlendirilip görüşüldü. 50 Start-up ile gizlilik sözleşmesi imzalandı. 9 Start-up ile çalışma başlatıldı.
- Kurumlarla veri entegrasyonu ve işlenmesi konusunda çalışmalar başlatıldı: Kullanıcı odaklı deneyimi iyileştirme, rota optimizasyonu çalışmaları gerçekleştirme ve sürüş güvenliğini arttırma.
6. Marka ve Kullanıcı Deneyimi Çalışmaları
- Hedef kullanıcı analizleri yapılmaya devam edildi. 5 bin 793 kişi ile eğilim, 4 bin 255 kişi ile beklenti ölçümleri yapıldı.
- Dijital mecralarda takipçi sayısı yükselişini sürdürdü. LinkedIn’de 240 bin takipçi, Twitter’da 390 bin takipçi, Instagram’da ise 120 bin takipçi.
- “TOGG” tüketici markası ismi olarak belirlendi.
- Marka bilinirliği ve desteği %90 seviyesine yükseldi.
7. TOGG Ekibi Ne Kadar Büyüdü?
- 113 kişi olan çalışan sayısını 280’e ulaştı.
- 86 kişi olan mühendis sayısı 220’ye ulaştı.
8. Gemlik Tesislerinin Son Durumu
- 18 Temmuz 2020’de inşaata başlandı.
- Zemin güçlendirme kolonu üretiminde 24.400 adede ulaşıldı.
- Enerji, boya, gövde binaları ve zemin güçlendirmesi tamamlandı; beton dökümüne başlandı.
- Üretim hatları için makine teçhizat alımına başlandı.
Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait #DoğuştanElektrikli #TOGG ile tanıştığınız #YeniLigeYolculukBuluşması üzerinden tam bir yıl geçti. #YeniLigde1Yıl boyunca işte bunları yaptık👇🏻#DoğumYeriİstanbul pic.twitter.com/ExtqqNeiu5— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 27, 2020
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