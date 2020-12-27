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Yerli Otomobil İçin 1 Yıl İçerisinde Neler Yapıldığı Açıklandı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Twitter hesabından yerli otomobil için 1 yıl boyunca kaydedilen ilerleme paylaşıldı. İşte konunun tüm ayrıntıları!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Yerli otomobil için 1 yıl içinde kaydedilen ilerleme Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan tweetle birlikte açıklandı. Türkiye’nin otomobili için bir yıl boyunca ne tür gelişmelerin meydana geldiği 2 dakika 45 saniyelik bir uzunlukta olan video ile anlatıldı.

Yerli Otomobil 1 Yılda Ne Kadar İlerledi?

“Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait #DoğuştanElektrikli #TOGG ile tanıştığınız #YeniLigeYolculukBuluşması üzerinden tam bir yıl geçti” ifadelerine yer verildiği tweette yaklaşık 3 dakika uzunluğunda video ile bir yıl boyunca kaydedilen ilerleme aktarıldı. Türkiye’nin otomobilinin resmi Twitter hesabında paylaşılan tweette “#YeniLigde1Yıl boyunca işte bunları yaptık” sözüne yer verildi.

1. Türkiye’nin Otomobilinin Batarya Teknolojisi İçin Yapılanlar

  • Farasis ile niyet mektubu imzalandı.
  • Nikel oranı zengin batarya kimyası ile menzil avantajı sağlandı.
  • Enerji depolamada ve farklı sektörde kullanımı için üretim planlandı.
  • Binek araçlar için batarya üretecek 6 ülke konumuna gelindi.
  • Yenilikçi hücre geliştirilmesi ve Türkiye’de üretimi için yol haritası oluşturuldu.

2. Yerli ve Milli Elektrikli Otomobil Hangi Aşamada?

  • Teknik özellikler ve donanım listesi tamamlandı.
  • Elektrik mimarisi, batarya ve güç aktarma organlarının tasarımı tamamlandı.
  • Sanal paketleme, ergonomi, performans ve güvenlik simülasyonları tamamlandı.
  • Sanal ve fiziksel prototipler oluşturuldu.
  • İleri sürücü destek sistemleri ve bağlantılık mimarisi oluşturuldu.

3. Türkiye’nin Otomobilinin Stil Tasarımı

  • Tasarım ve mühendislik entegrasyonu %90 oranında tamamlandı.
  • İç ve dış renk kombinasyonları ile desen ve malzeme seçimleri tamamlandı.
  • C-SUV modeli için 32 ülkede tasarım tescili alındı.
  • TOGG Bilişim Vadisi Ofisinde tasarım stüdyosu kurulmaya başlandı.

4. Yerli ve Milli Otomobilin Tedarikçileri

  • C-SUV modeli için tedarikçi seçimleri tamamlandı.
  • %75’i Türkiye’den olmak üzere 104 tedarikçi seçildi.
  • Elektronik ve savunma sanayinden tedarikçiler mobilite ekosistemine dahil edidi.
  • Tedarikçi havuzuna start-up firmaların katılımı teşvik edildi.

5. “Bir Otomobilden Fazlası” Çalışmaları

  • USE-CASE Mobility kavramı küresel olarak TOGG adına tescil edildi.
  • Mobile ekosistemin çekirdeğini oluşturma çalışmaları başlatıldı. %85’i yerli olmak üzere 2020 Start-up değerlendirilip görüşüldü. 50 Start-up ile gizlilik sözleşmesi imzalandı. 9 Start-up ile çalışma başlatıldı.
  • Kurumlarla veri entegrasyonu ve işlenmesi konusunda çalışmalar başlatıldı: Kullanıcı odaklı deneyimi iyileştirme, rota optimizasyonu çalışmaları gerçekleştirme ve sürüş güvenliğini arttırma.

6. Marka ve Kullanıcı Deneyimi Çalışmaları

  • Hedef kullanıcı analizleri yapılmaya devam edildi. 5 bin 793 kişi ile eğilim, 4 bin 255 kişi ile beklenti ölçümleri yapıldı.
  • Dijital mecralarda takipçi sayısı yükselişini sürdürdü. LinkedIn’de 240 bin takipçi, Twitter’da 390 bin takipçi, Instagram’da ise 120 bin takipçi.
  • “TOGG” tüketici markası ismi olarak belirlendi.
  • Marka bilinirliği ve desteği %90 seviyesine yükseldi.

7. TOGG Ekibi Ne Kadar Büyüdü?

  • 113 kişi olan çalışan sayısını 280’e ulaştı.
  • 86 kişi olan mühendis sayısı 220’ye ulaştı.

8. Gemlik Tesislerinin Son Durumu

  • 18 Temmuz 2020’de inşaata başlandı.
  • Zemin güçlendirme kolonu üretiminde 24.400 adede ulaşıldı.
  • Enerji, boya, gövde binaları ve zemin güçlendirmesi tamamlandı; beton dökümüne başlandı.
  • Üretim hatları için makine teçhizat alımına başlandı.

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