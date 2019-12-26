Yerli Otomobil Trafikte Görüntülendi! İşte O Video

Yerli otomobilin tanıtılmasına saatler kaldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu resmi Twitter hesabı üzerinden yerli otomobilin trafikteki anlarını paylaştı.

Yerli Otomobil Osmangazi Köprüsü'nden Geçiş Yaptı!

TOGG yerli otomobil ile ilgili paylaşım yapmaya devam ediyor. Paylaşımlarında 23 Aralık tarihinde başlayan TOGG, hemen ertesi günü yine 14.30'da bir görsel daha paylaşmıştı. Dün itibarıyla lale detayı içeren yeni görseliyle karşımıza çıkan resmi hesap, bugün bir video ve fotoğraf paylaşmıştı. Saat 19:23 itibari ile yeni bir paylaşım daha yapıldı.

Yeni yapılan paylaşımda yerli otomobil Osmangazi Köprüsü üzerinden geçiş yapmakta. Hemen aşağıdan yerli otomobil'in Osmangazi Köprüsü üzerinden geçiş yaparken çekilen videosuna ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Ferrari ve Lamborghini'nin de tasarımcısı olan İtalyan Pininfarina şirketinin tasarladığı yerli otomobilin ne zaman tanıtılacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin yerli otomobilin tanıtım tarihiyle ilgili sorduğu soruya, "Ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım" demişti.

Yerli otomobil yarın Gebze'de düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak. Yerli otomobil tanıtıldığı anda tüm detaylar Tamindir.com üzerinde yer alacak. Tamindir.com'u takipte kalarak tüm güncel haberlere anında ulaşabilirsiniz.