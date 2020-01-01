Yerli Otomobil Türkiye’nin 7 Bölgesini Dolaşacak

Türkiye'nin Otomobili'nin ön gösterim aracı tanıtımı ve Bilişim Vadisi'nin açılış töreni organizasyonunu gerçekleştiren YRD İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz, yerli otomobil hakkında önemli açıklamarda bulundu. Karadeniz, yerli otomobilin 7 bölgeyi dolaşarak vatandaşlarla buluşturulacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın talimatıyla yaklaşık 1,5 ay önce, Türkiye’nin Otomobili ön gösterim aracı tanıtımı projesine başladıklarını belirten YRD İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz, “TOGG ekibiyle ben daha öncesinde tanışmıyordum. TOGG CEO’su Gürcan Bey ve ekibiyle tanışıp onların profesyonel yaklaşımlarını, heyecanlarını görünce aynı heyecanı biz de yaşamaya başladık. Gerçekten çok doğru ve başarılı bir ürün ortaya koymuşlardı. Ben şahsen kasım ayı başı gibi otomobilleri gördüm onların heyecanın nedenlerini çok net anladım ve bu heyecanı birebir yaşamaya ben de başladım.” dedi.

Kasım ayında yerli otomobilleri gördükleri için işin başında TOGG ile bir gizlilik anlaşması yaptıklarını belirten Karadeniz, aracı gördükleri için heyecanlarının arttığını ve işe daha farklı bir boyut ile yaklaştıklarını söyledi.

Lansmandan Sonra Vatandaşlarla Buluşturulacak

Vatandaşların aracı yakından görmeyi çok istediklerinin farkında olduklarını belirten Karadeniz, “Ben, TOGG CEO’muz Gürcan Karakaş ve Pazarlama Müdürü Çağ Günaçar’ın marka lansmanı sırasında böyle bir projelerinin olduğunu biliyorum. Gürcan Bey de Çağ Bey de sonraki dönemlerde bu tip planlamalar yapacaklarından bahsettiler. Ama bugün için erken. Çünkü önceki gün yaptığımız bir ön gösterimdi yani bir lansman bile değildi aslında. Marka lansmanı daha sonraki bir aşama ve marka lansmanıyla birlikte bildiğim kadarıyla araçlar 7 bölgeyi dolaşacak ve vatandaşlarla buluşturulacak. Türk insanı bunu hak ediyor. Yıllardır beklediğimiz bir şeydi bu. Herkesin belki yakından görmesi, temas etmesi, dokunması çok katkı sağlayacaktır. Pazarlama stratejisi olarak da çok katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.