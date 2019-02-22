Yerli Otomobil Üretiminin Yapılacağı İl Belli Oluyor!

Yerli otomobil üretimine başlamak üzere çalışmalar devam ediyor. Şimdilerde yerli otomobil üretimini yapacak olan fabrikanın kurulacağı şehir belirlenmek üzere. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun ise söz konusu fabrikayı Bursa’ya yakın bir yerde kurmak istediği belirtiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükdede, yerli otomobil çalışmalarında gelinen aşamayla ilgili olarak, "Şu anda yerli otomobille ilgili olan TOGG iyi bir çalışmanın içinde. Başında da çok değerli bir arkadaşımız var sağ olsun. Biz de destek veriyoruz. Şu anda hızla özellikle Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde, orası da Bakanlığımıza bağlı bir kurum, onun 16'ncı katında mühendisler grubu start veriyorlar, yeni başladılar." diye konuştu.

Yerli otomobille ilgili hazırlıkların hızla ilerlediğini belirten Büyükdede, şu anda fabrikanın kurulacağı yer ve tesisin büyüklüğünün belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun talebinin, fabrikanın Bursa'ya yakın bir yerde kurulması yönünde olduğunu ifade eden Büyükdede, buna karşın Bursa'da da yer bulmakta zorluk çektiklerini söyledi.

Büyükdede, fabrikanın Bilecik'te kurulması ihtimalinin olup olmadığına yönelik bir soruya ise, "Şu anda onların bizden talebi daha Bursa'ya yakın bir yerde olmak şeklinde ama Bursa'da da yer bulmakta zorluk var. Yer seçimi hakkı onların, onlara bırakmamız lazım." şeklinde yanıt verdi.