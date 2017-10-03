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Yerli Otomobilden Vergi Alınmayacak

milli oto
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Yağız Sarman
Yağız Sarman İnternet

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin yüzde 40 zamlanması tartışılırken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü müjdeli bir haber verdi. Bakan Özlü, bu ay tanıtılması planlanan yerli otomobilin Özel Tüketim Vergisi’nden muaf tutulacağını açıkladı.

Yerli ve milli otomobil çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Faruk Özlü, aracın bu ay içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılacağını açıkladı. Ayrıca Bakan Özlü yerli otomobilin piyasaya hızlı bir giriş yapması ve kullanımının teşvik edilmesi için ÖTV’den muaf tutulacağını açıkladı. MTV’ye gelen rekor zammın üzerine araç sahibi olmak soru işaretleri yaratırken yerli otomobilin vergi muafiyetiyle öne çıkması beklenebilir.

yerli oto

Yerli otomobilin seri üretimi için çok ortaklı bir model planladıklarını belirten Bakan Özlü, üretici ortakların yabancı otomobil üreticilerinden olmayacağının da altını çizdi. Yerli otomobilde batarya, yazılım ve elektrikli motor teknolojileri üzerinde durulacağı kaydedildi. Kullanımı teşvik etmek için bir çok avantaj sunulacağını aktaran Bakan Özlü, araç kiralamak ya da satın almak isteyen devlet kurumlarının yerli otomobile yöneltileceğini belirtti.

Yerli otomobilin vergisiz olarak satışa sunulacağı düşünüldüğü zaman, tüketici tarafında yoğun bir ilgi göreceği tartışılmaz bir gerçek. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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ETİKETLER: mtv yerli otomobil ötv

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