Yerli Otomobile Bir Şehir Daha Aday Oldu

2021 yılında yollarda olması hedeflenen yerli otomobilin hala nerede üretileceği belirlenmedi. İlk olarak Kocaeli, Eskişehir, Ankara gibi iller aday olmuştu ancak bunlara bir şehir daha eklendi. Yerli otomobil projesinin üretimi için aday olduğunu açıklayan Bursa, otomobilin başkenti olduklarını vurguladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay tarafından açıklanan karar dahilinde, Bursa'nın otomotivin başkenti olduğunu belirtti. Adaylıkla ilgili tüm raporları Cumhurbaşkanına, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanına ve ilgili şirkete ilettiklerini kaydetti. Toplamda iki faz halinde hayata geçirilecek projede ilk faz, aracın tasarımı hakkında olacak. 24 ayda tamamlanacak olan ilk fazdan sonra 2019 yılında araç prototipinin ortaya çıkması ile birlikte, ikinci fazda üretim şekli ve yeri belirlenecek. Şu anda Bursa ile birlikte ülkemizde 12 il üretim yeri seçilmek için talip olmuş durumda.

Ayrıca istatistiklere göre ülkemizde üretilen her iki araçtan biri Bursa'da üretiliyor. Yani bu anlamda ülkemizin en önemli illerinden olan Bursa'nın üretim yeri olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Otomobile altyapısı olan Bursa'nın sanayi bölgeleri, kalifiye eleman gibi olumlu yanları bulunuyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’de otomotivin başkentinin Bursa olduğunu belirterek,“Yerli otomotiv dediğimizde Türkiye'de otomotivin başkenti Bursa. Bugün Türkiye´de her iki otomobilden birisi Bursa'da üretiliyor. Otomobil ihracatının neredeyse yüzde 60'ından fazlası kentteki ana sanayi ve yan sanayi tarafından gerçekleştiriliyor. Bursa´nın hem coğrafik olarak lojistik altyapısı, hem de insan kaynağı, buradaki şirketlerin potansiyeli özellikle Türkiye'nin büyük projelerinde en önemli itici gücün bu bölge olduğunu gösteriyor” açıklamasında bulundu.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bayrak da üretim merkezinin kesinlikle Bursa olması gerektiğini vurgulayarak şu açıklamada bulundu: "Otomotiv Test Merkezi Bursa´da kuruluyor. Çok önemli bir sanayi bölgesi TEKNOSAB´ı açıyoruz. Bence yerli otomobilin burada üretilmesi planlanmalı. Talipli olan çok var. Ama kesinlikle adres Bursa."

Peki ya sizce yerli otomobil hangi ilde üretilmeli? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.