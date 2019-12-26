Yerli Otomobile Kars'tan Talep Geldi

Henüz piyasaya çıkmadan büyük bir heyecan yaratmayı başaran yerli otomobil, talep almaya devam ediyor. Kars merkezli bir firma, yerli otomobilin üretileceği üretim bandından geçecek 36. araca sahip olmak istiyor. İşte haberimizin detayları.

Neredeyse her gün farklı bir detay gösterilen yerli otomobil ile ilgili büyük bir heyecan yaratıldı. Geçtiğimiz günlerde dış tasarımından bazı detaylar gösterilen yerli otomobil, giderek daha keskin bir netlik kazanmaya başlıyor. Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışıldığı söylenen ve önemli bir emek ile hazırlandığı ifade edilen yerli otomobil yarın kullanıcılarla buluşacak.

Yerli otomobil için büyük bir talep bekleniyor

Kars merkezli Turgutreis Şirketler Grubu, yerli otomobil ile ilgili önemli bir talepte bulundu üretim bandından inecek olan 36. araca sahip olmak isteyen şirket yetkilileri başvuru yaptı.

Henüz başvuruya cevap gelmese bile bu talebin önemli olduğu düşünülüyor. Muhtemelen diğer illerden de kendi plaka numaraları doğrultusunda talepler gelebilir. Yerli otomobil ile ilgili henüz ek tasarım ve fiyat detayları bilinmiyor. Bu nedenle şimdilik taleplerin böyle özel şirketlerden gelmesi bekleniyor.

Turgutreis Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolgahan Reis, elektrikli araç ve yerli araba gibi projeleri son derece değerli gördüklerini ifade etti. Peki sizce yerli elektrikli araca talep büyük ölçekte gerçekleşecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.