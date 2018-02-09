Yerli Otomobile Takılacak Şarj Üniteleri Erzurum'da Üretilecek

Yerli otomobil projesi ile ilgili çok önemli bir ayrıntı bugün itibarıyla netlik kazandı. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü Mustafa Ilıcalı, yerli otomobilde kullanılacak şarj ünitelerinin Erzurum’da üretileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum’da düzenlenen mesleki eğitim-sektör istişare toplantısında soruları yanıtlayan Ilıcalı, yerli otomobile takılacak şarj ünitelerinin GERSAN Elektrik AŞ tarafından Erzurum’da üretileceğini belirtti.

Türkiye'nin, milli ve yerli otomobilini üretmesi yönündeki altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Ilıcalı, yerli sanayinin ihtiyacı olan teknik elemanların yetiştirilmesi açısından çok önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ilıcalı, Erzurum'un yerli otomobil projesinde merkez şehirlerden bir tanesi olacağını belirtirken, bu yatırımın bölge halkının istihdamı açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Proje kapsamında en az 100 kişinin iş sahibi olacağını ifade eden Ilıcalı, toplamda 20-30 milyon liralık bir yatırım olacağını söyledi. Başta GERSAN Elektrik AŞ olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Ilıcalı, "100 kişinin istihdam edeceği yerli otomobilin bir parçası olan şarj üniteleri Erzurum’da üretilecek. Bölgemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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