Yerli Otomobili 2022’de Yollarda Görebiliriz

TOGG CEO’su Gürcan Karataş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)'nin ‘Dijital Gelecek’ temasıyla gerçekleştirilen ve Vizyoner Zirvesi kapsamında düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye başlıklı panelde önemli açıklamalarda bulundu.

Özellikle otomotiv sektörünün içinden geçtiği değişim sürecine dikkat çeken Karataş, kısa süre içerisinde otomobillerdeki neredeyse tüm cihazların akıllı cihazlar haline dönüşerek birbirleriyle iletişim halinde olacağını söyledi. Sürücüsüz araç teknolojilerindeki gelişmelere de değinen Karataş, 2035 yılında bugünkü gibi klasik tarzda üretilen otomobillerin pazar payının yüzde 60’lara düşeceğini belirtti.

Yerli otomobil geliştirme sürecinden de bahseden Karataş, bu süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kendilerine çok ciddi destek verdiğini söyledi. Savunma sanayisinde çok ileride olduklarına dikkat çeken Karataş, savunma sanayisinde bu derece başarılı projeler yapanların yerli otomobili de üretebileceğini söyledi.

Yerli otomobilin banttan ineceği yıl için 2022’nin konuşulduğunun belirtilmesi ve bu sürenin kısa olduğuna dair bir yorum yapılması üzerine Karataş, “Bu soruyu biz de kendimize sorduk. Dünyadaki kıyaslamalara baktığınızda bu süre zarfında bunu yapmak mümkün. Başkaları yapabiliyorsa biz de yapabiliriz.” dedi.