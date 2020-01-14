Yerli Otomobilin Akıllı Özellikleri Animasyonla Anlatıldı

Yerli otomobilin akıllı sürüş ve nesnelerin interneti özellikleri sosyal medyada paylaşılan bir animasyon üzerinden anlatıldı. Yakın zaman önce tanıtılan yerli otomobil, birçok özelliği ile dikkat çekmişti. TOGG resmi Twitter adresi üzerinden arabanın bulunduracağı yenilikler gösterilmeye başlandı.

Yerli otomobil hayaline bir adım daha yaklaşan Türkiye, 2019'un son günlerinde Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu tarafından yapılan tanıtım toplantısı ile heyecanlanmıştı. Yerli elektrikli otomobilin görücüye çıktığı tanıtım toplantısı, ülkenin gündemine oturmayı başarmıştı.

Çok sevilen tasarımının yanı sıra barındırdığı teknolojilerle de beğenilen otomobilde bulunacağı bahsedilen Nesnelerin İnterneti teknolojilerine dair detaylar verilmeye başlandı.

TOGG resmi Twitter adresi üzerinden paylaşılan animasyon tarzı videoda, arabadaki yeniliklere dair ilk bilgiler gün yüzüne çıkarıldı.

Otomobili; sizi dinleyen, sizi öğrenen, sizinle bütünleşen, bu sayede hayatınızı kolaylaştıran yeni nesil akıllı bir mobilite cihazına dönüştürüyoruz.



İşte bu yüzden #TürkiyeninOtomobili bir otomobilden daha fazlası...#TOGG#GeleceğinMobilitePlatformu pic.twitter.com/DY1z0fAVT6 — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) January 13, 2020

Yerli otomobil akıllı özellikleri

Animasyonda dikkat çeken ilk detay sesli komut sistemi oldu. Kendine has bir asistan ile kullanıcıların karşısına çıkacağı anlaşılan yerli otomobilin, diğer cihazlarla bağlantı kuracağı da görüldü.

Yayınlanan videoda, evinden çıkan ve işe giden bir kişinin otomobildeki akıllı sürüş sistemine verdiği sözlü komutların yerine getirilişi gösterildi. Filmde, otomobilin, nesnelerin interneti teknolojisine sahip olmasının altı çizildi.

Animasyonda ayrıca otomobilin, aracı kullanan kişinin ruh halini de sensör ve kameralar sayesinde anlayabileceği vurgulandı. Hatta bu sensörler sayesinde araç içindeki ambiyans aydınlatmaları sürücünün moduna göre de farklılık gösterebilecek.