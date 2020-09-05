Yerli Otomobilin Bataryası için 16 Tür Kenevir Ekildi

Yozgat Bozok Üniversitesi, yerli otomobilin bataryası için merkez ve Boğazlıyan ilçesinde, yerli ve yabancı olmak üzere toplamda 16 çeşit kenevir ekerek çalışmalara başladı. Üniversite bünyesinde kurulan Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nde 6 araştırma grubu ile 100'ü aşkın akademisyen endüstriyel kenevir alanında bilimsel çalışmalara başladı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu.

Yerli Otomobilin Bataryası Kenevirden Üretilecek

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kenevir akla hayale sığmayacak birçok alanda kullanılabiliyor. Bunlardan bir tanesi de enerji sektörüdür. Kenevirin başta biyokütlesinin özellikle selüloz kısmını, biyoetanol üretimindeki bu biyoetanolün en az benzinli araçlarda yüzde 10 oranında kullanılma zorunluluğu var. Özellikle pandemi sürecinde etanol ciddi anlamda değer kazandı. Biyoetanol üretiminde de kenevirden yararlanacağız" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Karadağ, “O çerçevede kenevir ile ilgili sektörde bir aşamaya gelmiş firmalar bizlerle buluşmaya başladı. Yozgat merkez olmak üzere burada kenevir ile ilgili çok geniş yelpazede sektörel buluşmalarla kenevir, inşallah bölgesel kalkınma odaklı ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Türkiye'de kenevirin ekonomiye kazandırılması ile ilgili tek misyonu olan üniversite biziz” şeklinde konuştu.

Üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Karadağ, açıklamalarına şu şekilde devam etti: