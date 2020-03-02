Yerli Otomobilin ÇED Raporu Halka Sunuluyor

Yerli otomobilin fabrikasına ilişkin hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) dosyası halkın görüşüne hazır hale getirildi. Gemlik'te yapılması planlanan seri üretim kapsamında araç sayısının 175 bin elektrikli otomobil kadar olması planlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan TOGG'un Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün sitesinde paylaşıldı. ÇED başvuru dosyasını incelemek isteyen vatandaşlar Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yayınladığı tarihten itibaren raporu okuyabilecek ve görüşlerini paylaşabilecek.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulması planlanan TOGG fabrikasının toplam 1 milyon 201 bin 687 metrekarelik alana yayılması planlanıyor. Yıl içerisinde 175 bin elektrikli otomobil üretilmesini hedefleyen TOGG ayrıca ÇED Yönetmeliği gereğince 17 Mart'ta "Halkın Katılım Toplantısı" düzenleyecek.

ÇED raporuna ilişkin toplantı kapsamında, hava kirliliği, gürültü, ambalaj atıkları, atık pil, atık yağlar gibi çevresel etkiler konuşulacakken aynı zamanda evsel nitelikli katı atıklar fabrika içerisindeki bölgelerde muhafaza edilerek Gemlik bölgesine zarar vermesi engellenecek.

Fabrikanın atık suları da bölgede kurulacak olan arıtma tesisinde arıtılarak, tekrar kullanılama hazır hale getirilecek veya atık oranı limit değerlere düşürülerek alıcı ortama verilecek.