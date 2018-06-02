Yerli Otomobilin CEO'su Belli Oldu

Bir süredir ülke gündeminde yer alan yerli otomobil hakkında son zamanlarda daha fazla detay öğrenmeye başladık. Geçtiğimiz gün bir TV programına konuk olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin CEO'sunu açıkladı.

NTV ve Star TV kanallarının ortak canlı yayınında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, yerli otomobil konusuna da değindi. Yerli otomobil için Bosch'tan Mehmet Gürcan Karakaş'ı transfer ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Bu arkadaşımızla beraber inşallah güzel işler başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar boyunca Bosch'ta çeşitli görevlerde bulunan Karakaş'ın otomotiv sektörüne de uzak olmadığı belirtildi. ODTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunu olan deneyimli yönetici hakkında Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Biz 2021'de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz. Ne yaptık? Ben '5 tane babayiğit' dedim, 5 tane babayiğit çıktı ve bir konsorsiyum oluşturdular. Oluşturdukları bu konsorsiyumla beraber adımı attık. Şimdi başına da Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch'tan transfer ettik."

Mehmet Gürcan Karakaş Kimdir?

1965 yılında Antalya'nın Akseki ilçesinde dünyaya gelen Karakaş, ODTÜ makine mühendisliği bölümü mezunu. Üniversiteden mezun olduktan sonra ASELSAN’da mühendis olarak işe başlayan Karakaş, kısa bir süre sonra Bosch'tan aldığı teklifle birlikte Almanya'ya taşındı. 1990'dan bu yana Bosch'ta çalışan deneyimli mühendis son olarak Bosch’un Almanya merkezinde Automotive Aftermarket İşkolu’nun kıdemli başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.