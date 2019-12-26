Yerli Otomobilin Dördüncü Görseli Ortaya Çıktı

Yerli otomobil görsellerinden dördüncüsü bugün itibarıyla yayınlandı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu resmi Twitter adresi üzerinden yayınlanan yeni görselle birlikte aracın tasarımı biraz daha ortaya çıkmış oldu.

Türkiye'nin en büyük şirketlerinin bir araya gelerek kurdukları Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ya da kısa adıyla TOGG, bir süredir yerli elektrikli araba üretimi için kolları sıvamış durumdaydılar. Arabaya dair altyapı çalışmaları sürerken, yakın zaman önce tasarımı da nihai haline kavuşmuştu.

Yerli otomobil için ilk adımlar atıldıktan sonra Cumhurbaşkanı yaptığı açıklama ile aracın 27 Aralık tarihinde tanıtılacağını dile getirmişti. 27 Aralık tarihi gelmeden önce ise TOGG resmi Twitter hesabı, araca dair ilk resmi görselleri merak edenlerle paylaşma girişimine start vermişti.

Paylaşımlarında 23 Aralık tarihinde başlayan TOGG, hemen ertesi günü yine 14.30'da bir görsel daha paylaşmıştı. Dün itibarıyla lale detayı içeren yeni görseliyle karşımıza çıkan resmi hesap, bugün hemen aşağıda gördüğünüz görüntüyü takipçileriyle buluşturdu.