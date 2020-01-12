Yerli Otomobilin Fiyatı Belli Oluyor, Akıllı Telefon Almak Zorlaştı! - Teknoloji Haberleri #78

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Akıllı telefon almak zorlaşıyor. Taksit limiti 3 aya indirildi. Tim Cook'un ne kadar kazandığı belli oldu. İnşallah kelimesi Almanca sözlüğüne girdi. PlayStation 5'in logosu ilk defa gösterildi. Facebook ülkemizde 8 adet ofis açacak. Elon Musk yaptığı dans ile olay oldu.

FBİ, Apple'ın kapısını çaldı. Huawei P40 hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Cihazın tasarımı ortaya çıktı. Milli yüksek hızlı trenimiz geliştirilmeye başlandı. App Store gelirleri rekor kırdı. Rakamlar inanılmaz. Samsung Galaxy Fold hakkında açıklama geldi.

Hemen aşağıda yer alan videomuzdan bu hafta teknoloji gündeminde neler yaşandığını öğrenebilirsiniz.

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