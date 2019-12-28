Yerli Otomobilin Fiyatı Hakkında Dikkat Çeken Açıklama Geldi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 2022 yılında üretimine başlayacağı, geliştirme süreci devam eden C-SUV modelinin ön gösterim versiyonunu duyurdu. Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen Yeniliğe Yolculuk Buluşmasında C-SUV modeliyle birlikte bir de C-Sedan konsepti gösterildi.

Yerli Otomobilin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

C-Suv ve C-Sedan olmak üzere toplamda 2 yerli otomobil görücüye çıktı. Vatandaşlar yerli otomobilin fiyatını merak etmeye başladı. Yerli otomobilin fiyatı hakkında açıklama geldi. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yerli otomobilin fiyatı hakkında şunları söyledi:

"Fiyat vermek doğru değil, 2 sene sonrası için mümkün de değil. Böyle bir otomobil bugün piyasada kimden pazar payı alır diye bakıp, tanımlamalarımızı ona göre yaparız. Bu ipucu veriyor."

CEO Gürcan Karakaş açıklamasının devamında yerli otomobilin tasarımı hakkında konuştu. Yerli otomobili tasarımı hakkında Karakaş şu cümleleri kurdu:

Hedef kitlenin beklentilerini oldukça profesyonel şekilde uyguladık. Hedef kitlemiz yalın ve prestijli otomobil görmek ister. Tasarımcılar bütününe bakmak zorunda. Tasarım yaparken, ölçülerin bütünlüğü oranı birbirini tamamlamalı. Bizim otomobilimiz elektrikli olması sebebiyle aks mesafesi olmalı. Ortada bir tünel engelimiz yok. İçi düz ve geniş. Aks aralığı geniş olunca, otomobil daha uzun görünecek. Biz batı ve doğuyu birleştiriyoruz. Kendi özümüzü tanımlarken bizim farkımız ne dediğimizde içinde bulunduğumuz topraklar ortak bir sinerji yaratmış ve bizim açımızdan çok büyük bir başarı oluşturuyor.

Yerli otomobilin tüm teknik özelliklerini hemen aşağıda yer alan videomuzdan öğrenebilirsiniz.