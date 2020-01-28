Yerli Otomobilin Fiyatı ile İlgili Açıklama Geldi

Geçtiğimiz aylarda Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte tanıtılan yerli otomobil hakkında detaylar paylaşılmaya devam ediyor. Yerli otomobilin fiyatı hakkında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş açıklamalarda bulundu. Gürcan Karakaş, yerli otomobil fabrikasının ne zaman kurulacağını söyledi.

Yerli Otomobilin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Yerli otomobilin fiyatı hakkında CEO Gürcan Karakaş, “Fiyatları paylaşmak çok doğru olmaz çünkü rakiplerimize bu konuda bir bilgi vermek istemeyiz. Ancak piyasadaki C-SUV segmentinde yer alan ve içten yanmalı motorlarla çalışan klasik otomobillerle rekabet edebilir düzeyde olacak" dedi. C-SUV segmentindeki otomobillerin fiyatı 250 bin ile 300 bin TL arasında değişmekte.

Gürcan Karakaş yerli otomobil fabrikası hakkında da açıklamalarda bulundu. Karakaş, Bursa'nın Gemlik ilçesine inşa edilecek olan fabrika için ilk kazmanın Mayıs ayında vurulacağını söyledi. "Aracın elektrikli motoru için Bosch ile görüşüyoruz." diyen Karakaş, "Aracın bataryası için Çin ağırlıklı 6 firma ile gizlilik sözleşmesi imzaladık. Bunlardan biri ile anlaşacağız. Araç entegrasyonu konusunda teknoloji partneri olarak Alman mühendislik firması EDAG’ı seçtik" açıklamasında bulundu.

Hemen aşağıda yer alan videodan yerli otomobilin özellikleri hakkında bilgi alabilirsiniz.